Assenteismo Palermo: Centouno Persone Coinvolte nell'Azienda Rap per 2.800 Ore di Assenze Irregolari

A Palermo, un'indagine senza precedenti coinvolge 11.24 centouno persone nell'azienda Rap, specializzata nella raccolta dei rifiuti, per presunti casi di assenteismo. La vicenda ha rivelato un sistema sofisticato attraverso il quale gli indagati, di cui 18 sono stati sottoposti all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, entravano e uscivano dall'azienda eludendo ogni forma di controllo.

L'inchiesta, che ha avuto luogo da maggio a luglio 2023, ha portato all'accertamento di ben 1.385 episodi di assenteismo, tradottisi in un totale di 2.800 ore di lavoro non svolte. Il danno economico causato da tali comportamenti è stato quantificato in circa 40mila euro.

Il modus operandi degli indagati si basava sull'ingresso nell'azienda attraverso lo strisciamento del badge senza che alcun controllo venisse effettuato. Tale pratica è emersa durante le indagini avviate a seguito di un esposto presentato da una funzionaria aziendale riguardante il sospetto furto di carburante dai mezzi dell'azienda.

L'indagine ha rivelato uno scenario in cui un considerevole numero di dipendenti sembrava sfruttare questa falla nel sistema di sicurezza per eludere le proprie responsabilità lavorative. Gli 18 soggetti sottoposti all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria rappresentano un primo nucleo di indagati, ma l'inchiesta è in corso e potrebbe coinvolgere ulteriori persone.

La Procura sta procedendo con l'analisi dei dati raccolti durante l'indagine e si prevede che ulteriori sviluppi porteranno alla luce ulteriori dettagli su questa intricata vicenda di presunto assenteismo aziendale. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti sulla vicenda e sugli sviluppi legali che ne conseguono.

