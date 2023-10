Explore Scientific - le novità per la scrivania perfetta

Un orologio da tavolo, lampade con speaker e ricarica wireless e un misuratore della qualità dell’aria interna sono gli alleati per creare una postazione di lavoro completa e a prova di concentrazione.

Explore Scientific, marchio americano celebre in Italia per la sua gamma di orologi, sveglie e stazioni meteo, introduce una nuovissima collezione di prodotti per l'arredo di una scrivania moderna, e quindi perfetti per i momenti di studio e di lavoro.

La prima novità è un misuratore della qualità dell’aria per interni, alimentato via USB pensato per migliorare il benessere personale durante la permanenza in casa. Il dispositivo rileva la qualità dell'aria in tempo reale e fornisce indicazioni precise sui livelli di anidride carbonica con indicatori numerici e codici colore intuitivi. Perfetto per chi trascorre molte ore in ambienti chiusi, come chi studia o lavora, il monitor fornisce informazioni sulla temperatura e l'umidità dell'aria, contribuendo a mantenere un ambiente sano e produttivo.

Chi cerca una combinazione perfetta di sostenibilità e tecnologia può orientarsi verso una delle due nuove lampade da tavolo realizzate in vero bambù. La Lampada da tavolo in bambù con ricarica wireless offre tre diverse temperature di luce bianca e integra un comodo supporto di ricarica wireless per smartphone, garantendo che i dispositivi rimangano sempre operativi. Il secondo prodotto, ovvero la Lampada in bambù con speaker e ricarica wireless presenta un design più morbido, è realizzata in bambù e fibra di grano ed è dotata di uno speaker Bluetooth con un'autonomia di 5 ore per diffondere musica in tutta la stanza, rendendo l'ambiente di lavoro o di studio ancor più piacevole.

Non da ultimo, fa parte della nuova lineup una sveglia radiocontrollata con ampio display e cornice sottilissima. Questo prodotto fornisce un'indicazione estremamente precisa dell'orario, mostra la temperatura e offre funzioni di doppio allarme e snooze, oltre a visualizzare mese e data in 7 lingue diverse.

Disponibilità e prezzi

I nuovi prodotti Explore Scientific sono in vendita su www.explorescientific.it e presso i migliori rivenditori con i seguenti prezzi suggeriti al pubblico:

Orologio radiocontrollato > 21,99 €

· Misuratore di anidride carbonica con temperatura e umidità > 74,99 €

· Lampada da tavolo in bambù con ricarica wireless > 44,99 €

· Lampada in bambù con speaker e ricarica wireless > 54,99 €

