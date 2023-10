18enne Coinvolto nell'Omicidio di Paolo Stasi, 'Gli ho Sparato, ma non Volevo Ucciderlo

Il diciottenne coinvolto nell'omicidio di Paolo Stasi, avvenuto a Francavilla Fontana il 9 novembre scorso, avrebbe recentemente confessato di aver sparato al diciannovenne senza l'intenzione di togliergli la vita. Questa rivelazione è emersa durante l'interrogatorio del giovane, che è stato ascoltato il 2 ottobre dai pubblici ministeri, su sua richiesta.

Il ragazzo, attualmente in carcere dal 22 maggio, aveva già ammesso in precedenza di essere stato l'esecutore materiale del delitto, riconoscendo di aver sparato due colpi di pistola contro la vittima. Tuttavia, la sua recente confessione ha aggiunto un nuovo dettaglio: il suo intento non era quello di uccidere Paolo Stasi.

Il legale dell'18enne, Maurizio Campanino, ha dichiarato che il giovane ha chiarito la sua posizione durante l'interrogatorio. Ha spiegato che, pur avendo sparato, non era a conoscenza del fatto di aver colpito mortalmente la vittima. Questa consapevolezza sarebbe giunta solo più tardi, nella stessa serata.

Campanino ha sottolineato che l'interrogatorio è stato sollecitato dal ragazzo stesso, il quale, dopo alcuni mesi, ha deciso di affrontare la Procura per chiarire dettagli che altrimenti non sarebbero stati noti agli inquirenti.

Riguardo all'omicidio di Paolo Stasi, le indagini hanno finora suggerito che il giovane avrebbe attirato la vittima fuori di casa con una scusa, per poi sparargli a sangue freddo davanti al portone. Un complice di 21 anni lo avrebbe aspettato in un'auto, con la quale i due si sarebbero dati alla fuga dopo il delitto.

Il movente dietro l'omicidio sembra collegato a un debito di circa 5mila euro, derivante da attività di spaccio di sostanze stupefacenti. La madre della vittima, Annunziata D'Errico, è stata coinvolta nelle indagini, evidenziando un coinvolgimento familiare nel contesto del traffico di droga. L'ordinanza di custodia cautelare suggerisce che la donna fosse anch'essa nel mirino del killer.

Altre News per: 18ennecoinvoltonellomicidiopaolostasisparato