Code e Disagi sull'A10: Incendio Camion a Albisola e Tamponamento a Imperia Ovest

Nella mattinata odierna, l'autostrada A10 è stata teatro di significativi disagi a causa di un incendio che ha coinvolto un camion frigo su un viadotto vicino ad Albisola (Savona) e di un tamponamento tra tre tir a Imperia Ovest. Nonostante la complessità degli incidenti, fortunatamente non si registrano feriti, ma si sono verificate lunghe code mentre si svolgono le operazioni di bonifica.

Nel primo caso, la società di gestione autostradale ha consigliato agli automobilisti di uscire ad Albisola e rientrare in autostrada a Savona Vado, percorrendo la viabilità esterna. Sul luogo dell'incidente sono presenti sia il personale di Autostrade per l'Italia che i Vigili del Fuoco. Le fiamme hanno generato un denso fumo e un odore acre, raggiungendo i quartieri di Villapiana e Lavagnola, dove gli abitanti sono stati invitati a chiudere le finestre per evitare l'inconveniente.

Nel secondo incidente, le code si estendono tra gli svincoli di Imperia Ovest e Arma di Taggia, a causa di un tamponamento tra tir avvenuto all'interno di una galleria in direzione del confine di Stato. Due dei tir coinvolti sono riusciti a raggiungere una piazzola di sosta, mentre il terzo richiederà operazioni di rimozione.

La situazione ha provocato disagi considerevoli, e i conducenti sono invitati a considerare percorsi alternativi o a pianificare tempi di percorrenza più lunghi. Le autorità competenti stanno lavorando per risolvere prontamente la situazione e ripristinare la normale circolazione sull'A10.

