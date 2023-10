Violenza a Pavia: Studente di 14 Anni Picchiato da Branco di Adolescenti

Nel cuore del centro storico di Pavia, un giovane studente di 14 anni è stato brutalmente aggredito da un gruppo di coetanei, riportando gravi ferite, tra cui un trauma cranico. L'aggressione, avvenuta di recente, ha scosso la comunità locale.

La vittima, un ragazzo con un futuro promettente, è stato preso di mira e colpito non solo fisicamente ma anche con sassi, aggiungendo un livello di violenza inaudita. Il padre, un uomo di 55 anni con radici egiziane, ha dichiarato che suo figlio è da tempo vittima di continue aggressioni da parte di questo branco.

L'episodio è stato particolarmente violento, con il giovane che è stato ricoverato in ospedale con un prognosi di 30 giorni per la guarigione dal trauma cranico subito. Le indagini sono attualmente in corso per identificare i responsabili e portarli davanti alla giustizia.

Si sospetta che il gruppo di aggressori sia composto da minorenni, con un'età stimata tra i 15 e i 16 anni. La polizia sta lavorando attivamente per raccogliere prove e testimoni al fine di far luce su questo attacco brutale.

La comunità di Pavia è unita nella condanna di tali atti violenti e chiede giustizia per il giovane studente. Gli attacchi di branco rappresentano un problema crescente, e la società si interroga su come affrontare questa realtà per garantire la sicurezza e il benessere dei giovani.

Il padre, visibilmente preoccupato, ha sollecitato un intervento deciso delle autorità per porre fine a questa spirale di violenza che sta coinvolgendo i giovani del quartiere. La sua testimonianza contribuirà senz'altro alle indagini in corso.

