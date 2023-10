Comfort e tecnologia con le pompe di calore

Le pompe di calore sono dispositivi che hanno la capacità di trasferire verso un impianto per il condizionamento, il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria l’energia che proviene da sorgenti esterne quali il suolo, l’acqua o l’aria. il meccanismo di funzionamento di questo tipo di macchinario può essere paragonato per certi versi a quello del frigorifero di casa: così come questo toglie il calore ai cibi allo scopo di mantenerne la freschezza, con il calore che viene disperso nell’ambiente per mezzo della serpentina che è collocata nella parte posteriore, ugualmente una pompa di calore toglie energia all’acqua, all’aria o al suolo e la trasferisce negli ambienti. Questa energia non è altro che calore utilizzato per l’acqua calda sanitaria e per il riscaldamento invernale.

A cosa serve una pompa di calore

Grazie a una pompa di calore, pertanto, l’energia presente in natura viene trasferita negli ambienti, che così possono essere raffrescati quando le temperature esterne sono elevate e possono essere riscaldati quando le temperature esterne sono basse. Le principali tipologie di pompe di calore che si possono trovare sul mercato sono quelle aria aria e quelle aria acqua. Si tratta dei due modelli più diffusi, che cedono calore all’ambiente esterno quando è necessario raffrescare i locali interni e prelevano il calore da fuori quando c’è bisogno di riscaldare. In entrambi i casi si verifica, dunque, uno scambio di calore con l’ambiente esterno. Una soluzione alternativa è rappresentata dalle pompe di calore acqua acqua, che per scambiare calore utilizzano le sorgenti geotermiche rinnovabili.

I vantaggi offerti da una pompa di calore

L’installazione di una pompa di calore Clivet è destinata a garantire numerosi vantaggi, sia in termini di risparmio energetico, sia in virtù del minimo impatto ambientale. Con un dispositivo di questo tipo, inoltre, si ha a che fare con un impianto solo che può essere utilizzato sia per la climatizzazione che per il riscaldamento. L’energia che si ottiene dall’ambiente in modo del tutto gratuito garantisce più o meno tre quarti dell’energia totale di cui una pompa di calore ha bisogno; di conseguenza è sufficiente integrare energia elettrica per solo il 25% per ottenere il fabbisogno totale del sistema di raffrescamento e di riscaldamento. A differenza di quel che accade con le caldaie, le pompe di calore non generano calore; si limitano a trasferirlo dai locali interni agli ambienti esterni in estate e dagli ambienti esterni ai locali interni in inverno. Esse si basano soprattutto sullo sfruttamento di energia rinnovabile, con un duplice effetto positivo sulle bollette e dal punto di vista dell’impatto ambientale.

Le detrazioni fiscali

Le spese sostenute per installare una pompa di calore si riducono grazie agli incentivi fiscali di cui possono beneficiare le persone fisiche. Sono previsti, in realtà, incentivi non solo per i cittadini, ma anche per le pubbliche amministrazioni, a condizione che il dispositivo che si sceglie di installare contribuisca non solo alla generazione di energia termica ricavata da fonti rinnovabili, ma anche all’aumento dei livelli di efficienza energetica. In alternativa, la pompa di calore deve prendere il posto di un impianto di riscaldamento già presente. Grazie alle detrazioni fiscali, si riducono i costi e di conseguenza si può rientrare dell’investimento in tempi più brevi.

Il comfort abitativo

Avendo a che fare con un impianto unico come avviene quando si installa una pompa di calore, si ha l’opportunità di beneficiare di un alto livello di comfort in qualunque momento dell’anno, sia in estate che in inverno, avendo a portata di mano efficienza energetica e risparmio. Grazie ai sistemi a pompa di calore, vengono assecondate tutte le necessità di comfort 365 giorni su 365, con l’acqua calda sanitaria sempre a disposizione e, a seconda dei casi, la possibilità di raffreddare o di riscaldare gli ambienti. L’energia che viene ricavata con una pompa di calore sotto forma di aria fredda o di calore è maggiore, fino a quattro o cinque volte, rispetto alla quantità di energia elettrica che viene realmente consumata. Durante il periodo estivo, ci sono pompe di calore che, tramite il recupero del calore, consentono di ottenere acqua calda gratuita. In più, questi dispositivi abbattono le emissioni di anidride carbonica, con effetti positivi per la riduzione dell’effetto serra.

