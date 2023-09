Tragedia a Castelfiorentino: Il Presunto Autore del Femminicidio, Alfred Vefa, Trovato Morto a San Casciano

Nella tranquilla cittadina di Castelfiorentino, una tragedia ha scosso la comunità con il ritrovamento senza vita di Alfred Vefa, sospettato di essere l'autore del femminicidio di Klodiana Vefa. La vittima, una donna di 36 anni di origini albanesi, è stata uccisa brutalmente in strada a colpi di pistola. L'ex marito è stato scoperto morto nelle prime ore di sabato mattina, in una zona isolata di San Casciano in Val di Pesa.

I carabinieri, impegnati nelle ricerche dell'uomo per diverse ore, hanno ricevuto una segnalazione di un'auto sospetta abbandonata. Giunti sul luogo, hanno confermato che si trattava dell'auto di Alfred Vefa. Una battuta organizzata nella zona circostante ha condotto alla tragica scoperta del corpo senza vita dell'uomo intorno alle 6 del mattino.

Secondo le autorità, Alfred Vefa avrebbe deciso di porre fine alla propria vita utilizzando la stessa arma presumibilmente impiegata per l'omicidio della sua ex moglie. La comunità locale è ora sconvolta da questo dramma che ha lasciato dietro di sé una scia di dolore e interrogativi irrisolti.

Altre News per: tragediacastelfiorentinopresuntoautorefemminicidioalfredvefa