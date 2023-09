mmortals of Aveum patch #5

Immortals of Aveum ottiene il supporto per FSR3 e una nuova serie di correzioni nella patch #5





Oggi Ascendant Studios ha rilasciato l'ultimo aggiornamento per Immortals of Aveum per PC, PS5 e Xbox Series X|S, che introduce l'ultima serie di correzioni e aggiornamenti che hanno aiutato il gioco a continuare a evolversi positivamente dal suo lancio il 22 agosto. La patch 5 offre un'esperienza molto migliorata in termini di prestazioni per i giocatori su tutte le piattaforme.

Oltre a varie correzioni di bug e aggiornamenti, la patch 1.0.5.0 aggiungerà soprattutto il supporto per la tecnologia di upscaling FSR3 di AMD, recentemente rilasciata, che utilizza una combinazione di tecnologia di upscaling temporale a super risoluzione e generazione di fotogrammi per offrire massicci miglioramenti del framerate nei giochi, tra cui Immortals of Aveum.

