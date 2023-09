BIGBEN EXPERIENCE: UN SUCCESSO OLTRE OGNI ASPETTATIVA

Grande successo, ieri a Milano, per la BIGBEN EXPERIENCE nella cornice di Palazzo Scalini, dove si è tenuto l’evento esclusivo promosso dall’Azienda leader nel mercato dei videogiochi. È stata un’esperienza unica per gamer, appassionati e neofili del settore che si sono immersi all’interno del mondo BIGBEN in un continuum di inaspettate sorprese e colpi di scena. Un modo originale e coinvolgente per conoscere le ultime straordinarie proposte dell’Azienda.

Un’esperienza immersiva oltre ogni aspettativa. Per l’intera durata della serata, gli ospiti non sono stati semplici spettatori ma reali protagonisti di questo fantastico viaggio multisensoriale che difficilmente dimenticheranno.Tutto questo è stato possibile grazie alle novità degli accessori Nacon, primo fra tutti il controller REVOLUTION 5 PRO, a breve disponibile negli store. Un’altra importante novità sono le RIG 600 PRO, le nuove cuffie che, grazie alla tecnologia dual wireless, permettono di rimanere connessi contemporaneamente al telefono e alla console.Un momento di condivisione unico e spettacolare, grazie alle luci programmabili di Twinkly, le quali riescono a creare una vera game experience. Hanno partecipato all’evento numerosi creators e talents e, a deliziare i presenti anche un sorprendente finger food e la performance culinaria dei two men one kitchen.

Una serata che segna in modo indelebile la storia dei videogame. Niente è stato lasciato al caso, ogni dettaglio è stato studiato con minuziosa cura per la gioia di ogni gamer o appassionati di tecnologia d’avanguardia. L’allestimento sviluppato in più ambienti ha catturato l’attenzione degli ospiti che si sono divertiti a scegliere le stanze che preferivano seguendo le loro passioni.

Tra i luoghi più ambiti della serata sicuramente la Heaven Room dove, per la prima volta in assoluto, è stato presentato il controller REVOLUTION 5 PRO con licenza ufficiale Playstation; la Teen Room, la “cameretta” ideale per chi vuole sentirsi un teenager anche solo per un po’ e la Gaming Room, vero e proprio paradiso del Nerd, la sala più verticale, dedicata interamente al mondo gaming e alla sua anima divertente e competitiva. In ultimo la Silent Disco che ha visto protagoniste le RIG 600 PRO.

Ad allietare gli ospiti anche la Disco Party con DJ set live e drink firmati Absolut, che ha messo a disposizione una special Drinklist con cocktail tradizionali ed innovativi creati in esclusiva per la serata.Insieme ad Absolut, da sempre vicino al mondo del tech e del gaming, gli ospiti hanno brindato e condiviso emozioni e idee nella lounge con musica softUn ringraziamento al nostro partner realme che, grazie ai suoi smartphone all’avanguardia e dal design inconfondibile, ha permesso la fusione con il nostro MG-X PRO diventando una vera e propria console portatile.È stato divertente creare insieme a Canon contenuti di qualità, grazie all’offerta Imaging d’eccellenza del brand. I prodotti presentati all’evento, tra cui la potente EOS R8, la versatile EOS R50 e soprattutto la rivoluzionaria PowerShot V10, offrono prestazioni straordinarie a chi desidera catturare ogni momento di game in alta definizione. Un’interessante collaborazione che ci vedrà partner in altre occasioni futureGrazie anche a GRABYZ che ha creato con Nacon una crema in edizione limitata per aumentare il grip sui gamepad, solo ed esclusivamente per l’evento firmata Grabyz X Nacon.Si è creata un’atmosfera magica, grazie alle luci programmabili di Twinkly, le quali riescono a rendere l'esperienza di gioco realmente immersiva in pochi semplici passi.Roland, grazie ai suoi strumenti, ha permesso a tutti gli ospiti di ballare e di divertirsiEDG SPORT per l’allestimento e il set up della Gaming Room.Da ieri il mondo del gaming non è più lo stesso.

