Chi era Frank Carpentieri: Morto DJ Iconico di 'Made in Sud' e Musicista Talentuoso

Nella notte tra il 28 e il 29 settembre, il mondo ha perso una delle sue figure più amate: Frank Carpentieri, celebre musicista e iconico DJ del programma comico "Made in Sud" su Rai Due. A soli 47 anni, Frank ci ha lasciati dopo una coraggiosa battaglia contro una grave malattia.

Il suo cammino in ospedale presso l'ospedale Monaldi è stato un viaggio toccante, con un toccante videomessaggio da parte di alcuni calciatori del Napoli che hanno testimoniato la sua straordinaria influenza. Frank Carpentieri, nel corso della sua permanenza in ospedale, aveva condiviso un messaggio commovente sui social media, esprimendo la sua profonda gratitudine verso i medici che lo hanno assistito, in particolare il dottor Ciro Battiloro del Monaldi, un esperto di oncologia diventato il suo punto di riferimento fisico e morale nella sua lotta contro la malattia.

Il riconoscimento e la gratitudine di Frank Carpentieri si sono estesi anche al dottor Umberto di Serio, al dottor Andrea Petraio del Monaldi e al dottor Mario Guarino del CTO, tutti impegnati quotidianamente nel salvataggio di vite umane. Inoltre, ha espresso apprezzamento per la direttrice, la dottoressa Iervolino, e il direttore, il dottor Giuseppe Fiorentino, per il loro costante supporto. Ha concluso il suo messaggio affermando che sarebbe rimasto coraggiosamente in prima linea nella sua battaglia fino alla fine.

La Vita e l'Eredità di Frank Carpentieri

Frank Carpentieri, oltre a essere un DJ rinomato, è stato il geniale compositore di tutte le musiche che hanno reso unico "Made in Sud". Nel corso della sua carriera, ha collaborato con numerosi artisti di fama nella scena musicale partenopea e nazionale, tra cui Alessandro Siani, Enzo Avitabile, Almamegretta, Clementino, Rocco Hunt, Subsonica, e molti altri. La sua musica ha attraversato generazioni, portando gioia e ritmo nelle vite di molti.

La sua passione per la musica ha lasciato un'impronta indelebile nell'industria musicale e nell'umorismo televisivo. Frank Carpentieri rimarrà nei nostri cuori come un artista eccezionale e un uomo di straordinaria forza e determinazione. La sua eredità musicale continuerà a vivere attraverso le note e le melodie che ha creato e che continueranno a ispirare generazioni future.

