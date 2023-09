Oktoberfest: Due Giovani Italiani Arrestati per Saluto Nazista a Monaco

Il 27 settembre scorso, due giovani italiani di 24 anni hanno causato scalpore a Monaco di Baviera durante la celebre Oktoberfest. Esibendosi in un saluto nazista, sono stati temporaneamente fermati, e ora si trovano in stato di arresto in attesa del processo, la cui data non è ancora stata fissata. I due provengono dalle provincie di Isernia e di Matera.

Verso le 17.45 del 27 settembre, i ragazzi si sono filmati mentre eseguivano l'Hitlergruß ("saluto di Hitler"), con il braccio teso verso l'alto, riscuotendo applausi dai loro amici. Gli agenti di sicurezza dell'evento sono intervenuti, trattenendo i due italiani fino all'arrivo delle forze dell'ordine.

Sottoposti alla custodia della polizia tedesca, sono accusati di utilizzo di simboli di organizzazioni anticostituzionali, reato che in Germania è punito severamente. Poiché i due non hanno una residenza permanente nel paese, il giudice ha ordinato il loro mantenimento in stato di arresto fino alla data del processo, per evitare fughe.

L'Hitlergruß è considerato un grave reato in Germania, sanzionato con fino a tre anni di reclusione o una multa, a discrezione dei giudici. Questo caso non è isolato, con recentemente un video virale registrato durante l'Oktoberfest in Sassonia, che ha mostrato persone esibirsi in saluti nazisti. La polizia ha inoltrato il video al dipartimento di polizia competente di Görlitz per indagini sulla possibile violazione delle leggi contro l'uso di simboli incostituzionali.

Altre News per: oktoberfestgiovaniitalianiarrestatisalutonazistamonaco