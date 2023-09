Tragedia a Castelfiorentino: Klodiana Vefa Uccisa, Sospetti sul Marito in Fuga

Nella serata del 28 settembre 2023, a Castelfiorentino, un altro triste caso di femminicidio ha scosso la comunità. Klodiana Vefa, 35 anni, di origine albanese con regolare permesso di soggiorno, è stata uccisa con tre colpi d'arma da fuoco pochi metri dalla sua abitazione. La vicenda, secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, sembra essere il risultato di una lite tra la donna e il marito da cui si stava separando.

La vittima, madre di due figli adolescenti, lavorava come cameriera in un ristorante locale e era ben integrata nella comunità di Castelfiorentino. I carabinieri hanno individuato il marito come principale sospettato, focalizzando la loro ricerca su di lui. L'uomo, da cui la donna si stava separando e con cui non conviveva più, è attualmente irreperibile, avendo presuntamente fuggito a bordo di una Golf bianca. Una caccia all'uomo è stata avviata con posti di blocco disseminati nella Val d'Elsa, tra Poggibonsi e la zona di Empoli, ma finora senza successo.

Le indagini, ancora in corso, indicano che Klodiana Vefa sia scesa in strada durante la lite con il marito, forse per sentirsi più sicura. Sul marciapiede, è stata colpita mortalmente da tre proiettili. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario, la donna è deceduta. Le prime ipotesi degli inquirenti puntano verso un caso di femminicidio, considerando i contrasti recenti tra la coppia.

Klodiana Vefa non risultava legalmente separata dal marito, ma testimonianze indicano che vi fossero dissidi e che i due non condividessero più la stessa residenza. Le tensioni, possibilmente legate a gelosie passate, non avevano portato ad alcuna denuncia da parte della vittima. L'arma del delitto, al momento, non è stata ritrovata, suggerendo che l'assassino l'abbia portata via con sé.

Il sindaco di Castelfiorentino, Alessio Falorni, ha commentato la tragedia, esortando al silenzio e alla solidarietà verso la famiglia colpita da questa terribile vicenda. La comunità è ora in attesa di ulteriori sviluppi nelle indagini mentre cerca di comprendere e affrontare questa dolorosa realtà.

