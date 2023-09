Samsung presenta Discover ‘n Play

Tre appuntamenti per ragazze e ragazzi

dedicati al mondo gaming

Samsung Electronics Italia presenta Discover 'n Play, una serie di tre appuntamenti mensili dedicati al gaming in programma presso la Samsung SmartThings Home di Milano. Il primo incontro si terrà il 30 settembre e i successivi due a ottobre e a novembre. In queste occasioni ragazzi e ragazze dai 16 ai 25 anni appassionati del mondo gaming avranno la possibilità di esplorare, insieme ad ospiti d’eccezione, alcuni temi relativi al gaming, assistere a sessioni di gameplay dei Samsung Morning Stars, il team eSports di Samsung, e sfidarsi con i videogiochi del momento.

Gli incontri saranno l’occasione per approfondire alcune tematiche emergenti. Sempre più, infatti, si avverte la necessità di trasmettere ai ragazzi i benefici derivanti dal gaming, come ad esempio l’evoluzione del ruolo del gamer e le opportunità lavorative offerte, così come le soft e hard skills che possono essere sviluppate giocando ai propri titoli preferiti.

A condurre e ad accogliere gli ospiti di ogni evento sarà Mattia D’Antoni, content creator attivo su Instagram e Tiktok, affiancato da Caleel, streamer e content creator, e, nell’ultima data, dalla gamer professionista Kurolily e da Dario Moccia, uno dei più famosi streamer italiani che conta quasi 500 mila follower su Twitch. Proprio in occasione dell’ultimo appuntamento di novembre i partecipanti avranno la possibilità di sfidarsi in un entusiasmante torneo finale, che sarà trasmesso in streaming sul canale Twitch della streamer.

Cornice del progetto sarà il Creator Lab, lo spazio gaming all’interno della Samsung SmartThings Home di Milano, in cui sarà possibile provare l’esperienza gaming multi-device di Samsung, che va incontro alle esigenze delle differenti tipologie di gamer, offrendo esperienze di gioco immersive su diversi dispositivi.

Per i mobile gamer Galaxy S23 Ultra offre un’esperienza di gioco di livello straordinario con prestazioni elevate grazie alla grafica mobile più veloce di qualsiasi altro dispositivo Galaxy. Dotato di Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy, il chipset più potente mai montato su uno smartphone Samsung Galaxy, Galaxy S23 Ultra garantisce una grafica fluida, con frame rate più stabili, ed è in grado di sostenere prestazioni di gioco intense per periodi di tempo più lunghi. Anche la serie di nuovi tablet Galaxy Tab S9 consente di giocare in mobilità con prestazioni elevatissime. Grazie a una stretta collaborazione con partner leader nel settore del gaming, con Galaxy Tab S9 si può beneficiare di esperienze di gioco ottimizzate su un ampio schermo. La serie Galaxy Tab S9 è anche più efficiente dal punto di vista termico, per la prima volta con sistema di raffreddamento a camera di vapore, studiato appositamente per l’utilizzo ad alta intensità del tablet. Questa soluzione avanzata di dissipazione del calore consente di lanciarsi in maratone di streaming o gaming, mantenendo prestazioni migliori più a lungo.

Gli appassionati avranno anche la possibilità di giocare in cloud con gli oltre 3000 titoli presenti nellaSamsung Gaming Hub, la piattaforma che raccoglie tutto il meglio del gaming, tra grandi classici e novità, disponibile sugli Smart Monitor e gli Smart TV Samsung. Tra questi anche il4K QLED Q80C con design ultra sottile e schermo extra-large da 98” per immergersi nel pieno dell’azione di gioco. L’intera line-up 2023 di TV Samsung è dotata diSamsung Smart Hub, l’interfaccia utente intuitiva che raggruppa tutte le preferenze dell’utente in un unico posto.

Per chi ama giocare sui grandi schermi, ma è sempre in viaggio, una soluzione alternativa è rappresentata dalThe Freestyle 2nd Generation, da poco lanciato a livello globale. Il proiettore portatile si presenta ancora più versatile, assicurando un’esperienza di gioco di un grande schermo ovunque, anche sul soffitto.La funzione Smart Edge Blending, infatti, offre uno schermo orizzontale e verticale: due proiettori The Freestyle 2nd Generation possono essere abbinati per offrire un'esperienza di visione panoramica di 160" e verticale di 120", una soluzione che risponde perfettamente a qualsiasi necessità e situazione, come quella del viaggio.Anche The Freestyle 2nd Generation garantisce l'accesso completo a Samsung Gaming Hub aggiornato con i videogiochi più iconici dei partner di streaming di Samsung.

Gli amanti del gioco su PC possono avere l’opportunità di vivere esperienze gaming sempre più immersive grazie ai monitor gamingil primo monitor Dual UHD sul mercato, che, con la curvatura 1000R dello schermo da 57 pollici, coinvolge gli utenti con immagini nitidissime e un ampio campo visivo, e, schermo da 55 pollici che dispone di, che consente agli utenti di vedere fino a 4 schermate contemporaneamente sul display.

