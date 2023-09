LUCCA COMICS & GAMES 2023, ANNUNCIATA UNA DOLCE NOVITÀ FIRMATA DAMIANO CARRARA



La collaborazione con lo chef darà vita al regalo perfetto per i buongustai e i visitatori della manifestazione

È stata annunciata oggi, a margine della conferenza stampa di presentazione della prossima edizione di Lucca Comics & Games che si è tenuta presso il teatro Gerolamo di Milano, una inaspettata novità frutto di una prestigiosa collaborazione.



Per la prima volta quest’anno, infatti, il catalogo del merchandising ufficiale della fiera internazionale che ogni anno fa giungere in Toscana centinaia di migliaia di appassionati di fumetto, animazione, giochi e videogiochi includerà un prodotto in grado di unire eccellenza gastronomica e fantasia italiana: da oggi è infatti possibile preordinare il panettone artigianale prodotto presso il raffinato Atelier Damiano Carrara, realizzato per Kamila Design, licenziatario ufficiale del merchandising di LC&G.





Il celebre chef, pasticciere e conduttore televisivo, lucchese doc, ha realizzato per l’occasione tre diverse varianti del suo panettone artigianale – tradizionale, ai quattro cioccolati e senza glutine – in tiratura limitata di 600 pezzi complessivi. Ogni panettone è incluso in un set con l’agenda 2024 special edition prodotta da BD edizioni/J-POP, e la pallina di Natale LC&G special edition 2023, per un regalo a tema che farà la felicità dei più golosi e degli aficionados di Lucca Comics & Games.



Sarà possibile ordinare il proprio set, a partire da oggi e fino a metà novembre o a esaurimento scorte, unicamente dal sito www.ekshop.it/damianocarrara

I set con panettone artigianale, agenda e pallina di Natale si affiancano al merchandising ufficiale di Lucca Comics & Games 2023. Sarà possibile trovare il catalogo completo nei tre punti shop ufficiali nella città di Lucca durante il festival, dall’1 al 5 novembre.

