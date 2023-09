“RUSH DUEL” ARRIVA SU YU-GI-OH! DUEL LINKS. SPERIMENTATE UN NUOVO E DINAMICO MODO DI DUELLARE SU PC E MOBILE









Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) è felice di annunciare l’arrivo di “Rush Duel” in Yu-Gi-Oh! DUEL LINKScome parte del major update gratuito disponibile ora per il gioco di carte digitale.







Rush Duel introduce uno stile più semplice e snello, un nuovo modo di giocare a Yu-Gi-Oh!. Sfruttando il proprio set di carte, Rush Duel si presenta come un gioco di carte completamente distinto, che i giocatori di Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS potranno sperimentare affiancandolo al formato esistente. Come se non bastasse, con Rush Duel arriva anche il nuovissimo mondo Yu-Gi-Oh! SEVENS, con nuovi personaggi e tantissime ricompense speciali da collezionare.



Creato da Yuga Ohdo, l'eroe della serie animata Yu-Gi-Oh! SEVENS, Rush Duel è un gioco che trascende dalle regole note. In Rush Duel potrete evocare tutti i mostri che vorrete durante il vostro turno, riempiendo il campo da gioco di carte, senza alcun limite. All'inizio di ogni turno potrete rifornite la vostra mano con minimo cinque carte, indipendentemente dal numero di carte perse. Con così tanti mostri pronti a darsi battaglia, le sorti del Duello saranno incerte fino alle battute finali.



Rush Duel è semplice e intuitivo, chiunque può giocare, indipendentemente dal proprio livello e dalla propria esperienza. Che siate veterani di Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS o Duellanti inesperti, l'aggiornamento di oggi darà modo a tutti di scontrarsi ad armi pari. Una nuovissima avventura vi aspetta!



A partire da oggi, sia il formato esistente "Speed Duel" sia il nuovo Rush Duel saranno disponibili in Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS. Preparatevi a duellare!



Accedete ora per ottenere imperdibili ricompense gratuite

Oltre a Rush Duel, al nuovo mondo Yu-Gi-Oh! SEVENS e ai nuovi personaggi, l’aggiornamento introduce numerose ricompense speciali disponibili fin da ora - e ottenibili gratuitamente da tutti i giocatori. Ecco alcune delle principali caratteristiche di questo imperdibile update:



New feature



Rush Duel (giocabile unicamente utilizzando carte Yu-Gi-Oh! Rush Duel)

Nuove carte Rush Duel

Nuovo mondo Yu-Gi-Oh! SEVENS

Nuovi personaggi giocabili Yu-Gi-Oh! SEVENS - Yuga, Luke, Gavin e Romin

Nuova campagna e ricompense speciali a tempo limitato “Rush Duel Challenge!”



Bonus log-in gratuiti



Rush Duel Structure Deck

20 card pack gratuiti: 10 Rush Duel pack e 10 Speed Duel pack

“UR Dream Pack (Rush Duel/Prismatic)” con una carta Prismatica UR garantita

Carte Prismatiche UR Mago Nero – nelle edizioni Rush Duel e Speed Duel

Card Sleeve e Game Mat commemorativi (utilizzabili sia in Rush Duel sia in Sped Duel)

1.000 Gemme



Rush Duel, il nuovo mondo Yu-Gi-Oh! SEVENS e il nuovo major update sono disponibili ora per Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS.



Basato su Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI, Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS porta in vita il popolare gioco su dispositivi mobile e PC. I Duellanti possono rivivere tutte le emozioni dei duelli di Yami Yugi, Jaden Yuki, Yusei Fudo e altri celebri personaggi del franchise Yu-Gi-Oh! in un videogioco ricco di azione basato su duelli competitivi con le carte.



Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS è disponibile gratuitamente su App Store® per iPad®, iPhone® e iPod touch®, su Google Play™ per dispositivi Android™ e per PC via Steam.



