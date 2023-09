Counter-Strike 2 fuori ora con NVIDIA Reflex

La popolarità diCounter-Strike: Global Offensive continua a crescere sin dal lontano lancio nel 2012, ed è attualmente il videogioco più giocato su Steam ogni settimana, con più di un milione di giocatori appassionati.

Valve ha lanciato oggiCounter-Strike 2, il più grande salto tecnico nella storia di Counter-Strike, che aggiorna Counter-Strike: Global Offensive al motore grafico Source 2, sfruttando le nuove API grafiche per migliorare la fedeltà e la reattività.

NVIDIA ha lavorato a stretto contatto con Valve per assicurarsi che la latenza di sistema, elemento di cruciale importanza per la vittoria, sia al minimo assoluto grazie all’aggiunta di NVIDIA Reflex.

La vittoria si misura nei millisecondi!

Negli sparatutto competitivi, come Counter-Strike 2, FPS più elevati e bassa latenza di sistema consentono di acquisire più rapidamente i bersagli, reagire più velocemente e aumentare significativamente la precisione della mira. Le GeForce RTX serie 40 offrono la migliore esperienza di gioco conCounter-Strike 2 - latenza più bassa grazie a NVIDIA Reflex (latenza del PC inferiore a 15 ms) e FPS più elevati. I giocatori con una GPU compatibile possono abilitareNVIDIA Reflex inCounter-Strike 2 per ridurre la latenza di sistema fino al 35%.

NVIDIA Reflex

NVIDIA Reflex è un “must-have” nei videogiochi in quanto è in grado di ridurre la latenza di sistema in modo da rendere più rapide le azioni, offre un vantaggio competitivo nelle partite multigiocatore e rende i titoli per giocatore singolo più reattivi e divertenti. NVIDIA Reflex è ora utilizzato da più di 50 milioni di giocatori ogni mese, è disponibile in 9 dei 10 principali sparatutto competitivi ed è attivato dal 90% dei giocatori GeForce in oltre 80 titoli supportati.

Misurare la latenza

Per effettuare un test della latenza inCounter-Strike2, suggeriamo di utilizzare il toolFrameviewdi NVIDIA per ottenere dei risultati accurati e attendibili. Per un'esperienza di test ancora più "professionale" è disponibile ancheNVIDIA LDAT.

