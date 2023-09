Sony - Jim Ryan va in pensione

Jim Ryan, Presidente e CEO, annuncia il ritiro dopo 30 anni con Sony Interactive Entertainment







Jim Ryan Presidente e CEO:

"Come avrete visto oggi nelle notizie, ho annunciato il mio ritiro dopo quasi 30 anni presso Sony Interactive Entertainment. Non ho preso questa decisione alla leggera e amo assolutamente SIE e la nostra comunità, ma ultimamente trovo sempre più difficile trovare il giusto equilibrio tra la mia casa nel Regno Unito e il mio lavoro negli Stati Uniti. Come menzionato nel comunicato stampa, continuerò il mio ruolo di Presidente e CEO fino a marzo 2024. A partire dal 1 aprile 2024, Hiroki Totoki sarà nominato CEO ad interim di SIE mentre continuerà il suo attuale ruolo presso Sony Group Corporation.

Mi sento onorato di avere l’opportunità di guidare un’azienda che fornisce prodotti che toccano milioni di vite. Dai giochi pluripremiati ai risultati tecnici incredibilmente coinvolgenti ottenuti con PlayStation 5, sono immensamente orgoglioso di ciò che abbiamo ottenuto e molto ottimista per il futuro di Sony Interactive Entertainment.

Fin dai miei inizi in Europa, era chiaro che Sony avesse costruito qualcosa di veramente speciale. Generazioni dopo, sono ancora stupito dall’entusiasmo e dalla passione della community PlayStation. È grazie a te che siamo stati in grado di continuare a innovare e offrire esperienze ancora migliori. Dal 1994, generazioni di giocatori ci hanno ispirato a essere migliori, a spingerci oltre i limiti, e i risultati sono stati incredibili."

Grazie dal profondo del mio cuore.

Fonte: sonyinteractive.com

