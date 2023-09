Regeni : Corte Costituzionale, Articolo 420-bis CPP dichiarato illegittimo per delitti di tortura senza notifica al reo

La Corte Costituzionale ha recentemente emesso una decisione di grande rilevanza giuridica, dichiarando illegittimo l'articolo 420-bis del Codice di procedura penale in una specifica circostanza. In questo articolo ottimizzato per Google, esamineremo i dettagli di questa pronuncia, il suo impatto sulla giustizia italiana e la situazione degli agenti 007 egiziani nel caso Regeni.

La Corte Costituzionale italiana ha preso una decisione storica il 18 dicembre. Ha dichiarato illegittimo l'articolo 420-bis del Codice di procedura penale "nella parte in cui non prevede che il giudice procede in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura" quando a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell'imputato questi non venga messo a conoscenza della pendenza del processo. Questa decisione è stata resa in seguito all'accoglimento del ricorso presentato dal Giudice per l'Udienza Preliminare di Roma.

Il cuore della questione riguarda la mancata notifica al reo quando si tratta di delitti commessi attraverso atti di tortura. In tali casi, la Corte Costituzionale ha stabilito che l'articolo 420-bis del Codice di procedura penale sia in contrasto con i principi costituzionali italiani. Questa decisione mira a garantire che nessun individuo sia giudicato senza la debita notifica e l'opportunità di difendersi in giudizio.

Un altro aspetto di grande interesse riguarda il caso di Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano brutalmente ucciso nel 2016. Con la decisione della Corte Costituzionale, gli agenti 007 egiziani coinvolti nell'inchiesta potranno ora essere giudicati in Italia. Questo potrebbe avere un impatto significativo sulla ricerca della verità e sulla giustizia per Giulio Regeni.

La Corte Costituzionale italiana ha emesso una pronuncia storica riguardo all'articolo 420-bis del Codice di procedura penale, garantendo la notifica ai rei in casi di delitti di tortura. Questa decisione avrà un impatto duraturo sulla giustizia italiana e potrebbe portare a sviluppi significativi nel caso Regeni. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questa importante vicenda giuridica.

