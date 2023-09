Incidente Lavorativo a Nocera Inferiore: Operaio 43enne Schiacciato da Pannelli Fotovoltaici

Nocera Inferiore, 26 settembre 2023 - Un tragico incidente sul lavoro ha scosso la comunità di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, nel pomeriggio di ieri. Un operaio di 43 anni è stato coinvolto in un grave incidente mentre stava scaricando pannelli fotovoltaici da un camion, presso un'azienda nell'Agro nocerino-sarnese. Questo incidente ha causato ferite gravi all'operaio, che ora è ricoverato in ospedale ed è in prognosi riservata.

Dettagli dell'Incidente

L'operaio coinvolto nell'incidente, le cui generalità non sono state ancora rese pubbliche, stava effettuando l'operazione di scarico dei pannelli fotovoltaici da un camion aziendale. Purtroppo, durante questa operazione, è stato travolto e schiacciato da uno dei pannelli, causando lesioni gravi da schiacciamento.

L'incidente ha richiesto una rapida risposta da parte dei soccorritori, che hanno prontamente trasportato l'uomo al presidio ospedaliero Umberto I di Nocera Inferiore, dove è attualmente ricoverato in condizioni critiche.

Indagini in Corso

Le autorità locali sono attualmente impegnate nelle indagini per stabilire le cause esatte dell'incidente e determinare le eventuali responsabilità. I carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore, sotto la guida del tenente colonnello Gianfranco Albanese, stanno coordinando le indagini.

Inoltre, il personale dell'Asl è sul posto per fornire assistenza e supporto medico all'operaio ferito. L'intera comunità di Nocera Inferiore è in attesa di ulteriori sviluppi riguardo a questo incidente e spera in una rapida guarigione per l'operaio coinvolto.

