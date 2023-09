Terremoto a Campi Flegrei: Scosse a Napoli, ma nessun danno

Nella notte del 27 settembre, i Campi Flegrei sono stati interessati da un terremoto di magnitudo 4.2, che ha provocato scosse avvertite anche a Napoli. La Protezione Civile riferisce assenza di gravi danni e feriti.

Campi Flegrei, Napoli - 27 settembre 2023 - La notte del 27 settembre ha portato un nuovo terremoto nella regione dei Campi Flegrei, situata nelle vicinanze di Napoli. Con una magnitudo di 4.2, il sisma ha causato vibrazioni avvertite anche nella città di Napoli, suscitando preoccupazione tra gli abitanti. Fortunatamente, la Protezione Civile ha comunicato che non si sono verificati danni significativi e al momento non risultano feriti.

L'attività sismica nei Campi Flegrei aveva già destato preoccupazione negli scorsi giorni e all'inizio di settembre, quando diverse scosse avevano messo in allarme la popolazione locale. Questa nuova scossa, verificatasi intorno alle 3:35 del mattino, ha svegliato numerosi residenti e innescato vari sistemi di allarme.

Anche a Napoli, diversi quartieri, dalla Riviera di Chiaia a Capodimonte, da Fuorigrotta al Vomero, hanno avvertito le scosse e le sirene degli allarmi che sono state attivate. L'ipocentro del terremoto è stato localizzato a circa 3 chilometri di profondità, e il Dipartimento di Protezione Civile ha prontamente collaborato con le stazioni locali per raccogliere informazioni e aggiornamenti sulla situazione.

Fortunatamente, al momento non sono stati riportati danni a edifici o persone, sebbene molte persone abbiano vissuto momenti di paura. Alcuni residenti sono stati costretti a lasciare temporaneamente le proprie abitazioni e a radunarsi per strada per garantire la propria sicurezza. La situazione è attualmente sotto controllo, e le autorità stanno monitorando attentamente l'evolversi della situazione sismica nei Campi Flegrei.

