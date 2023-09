Controversia TikTok Napoli-Udinese: Victor Osimhen in crisi con il club

La vigilia della partita Napoli-Udinese si surriscalda ulteriormente: oltre alle sfide tattiche, il rapporto tra il Napoli e Osimhen è in crisi.

La città di Napoli è impaziente per la prossima partita contro l'Udinese, ma la squadra di Rudi Garcia deve affrontare non solo difficoltà tecniche e tattiche in campionato. Il rapporto tra la società di De Laurentiis e il suo attaccante, Victor Osimhen, sta attraversando un periodo difficile. La situazione è stata ulteriormente infiammata dai recenti eventi sul profilo TikTok ufficiale del Napoli.

La polemica sull'account TikTok del Napoli

Ieri, il profilo TikTok del Napoli ha pubblicato due video che prendevano in giro l'attaccante nigeriano Victor Osimhen, ma questi sono stati poi rapidamente rimossi. L'agente di Osimhen, Roberto Calenda, ha reagito fortemente a questa situazione, accusando la società azzurra di mancanza di rispetto e minacciando azioni legali.

Le dichiarazioni di Roberto Calenda

Roberto Calenda ha espresso la sua indignazione su Twitter, definendo il comportamento del Napoli inaccettabile e dannoso per il giocatore. Ha dichiarato: "Quanto accaduto oggi sul profilo ufficiale del Napoli sulla piattaforma TikTok non è accettabile. Un filmato che deride Victor è stato prima reso pubblico e poi, ma ormai tardivamente, cancellato. Un fatto grave che crea un danno serissimo al giocatore e si somma al trattamento…"

I video controversi

I video pubblicati sul profilo TikTok del Napoli hanno scatenato molte reazioni negative. Nel primo video, Osimhen veniva paragonato al colore di una noce di cocco, mentre nel secondo veniva deriso per il rigore sbagliato contro il Bologna. Questo tipo di presa in giro da parte del proprio club ha destato stupore e preoccupazione nei fan e negli osservatori del calcio.

Le conseguenze per Victor Osimhen

La reazione di Osimhen non si è fatta attendere. Ha rimosso molte, se non tutte, le foto che lo ritraevano con la maglia del Napoli dal suo profilo Instagram. Questo gesto è stato interpretato da molti come un segnale di rottura tra il giocatore e il club. Le trattative per il rinnovo del contratto di Osimhen sono già ferme da un po' di tempo, e ora la situazione sembra essere ulteriormente complicata. Inoltre, c'è l'interesse da parte di club della Premier League, come il Chelsea, nei confronti del giocatore.

Le reazioni dei tifosi

La reazione dei tifosi del Napoli è stata variegata. Molti hanno commentato il tweet di Calenda chiedendogli di affrontare la situazione in modo meno serio e di accelerare il processo di rinnovo. Tuttavia, Osimhen sta vivendo un inizio di stagione difficile e sembra essere sensibile alle critiche ingiuste da parte dei tifosi.

La controversia legata ai video TikTok del Napoli ha messo ulteriormente sotto pressione il rapporto tra il club e Victor Osimhen. Mentre i tifosi sono divisi sulle reazioni del giocatore e dell'agente, la situazione continua a evolversi e ad attirare l'attenzione dei media e degli appassionati di calcio.

Trolling your own player for missing a penalty is absolutely insane ??.@sscnapoli tik tok admin should know and do better. Victor Osimhen scored 26 goals in 32 league games which earned him the highest goal scorer and a total of 31 goals in 39 games in all competitions. pic.twitter.com/1VddSmzhY0