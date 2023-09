Sepoltura di Matteo Messina Denaro a Castelvetrano: Sicurezza Massima per Evitare Manifestazioni

Oggi la sepoltura di Matteo Messina Denaro, il noto boss mafioso, nel cimitero di Castelvetrano, sua città natale. L'intero evento è stato organizzato con massima sicurezza per evitare possibili manifestazioni popolari in seguito alla sua morte.

La sepoltura di Matteo Messina Denaro e le ragioni del pesante dispiegamento di Forze dell’Ordine.

Nonostante il sindaco di Corleone, Nicolò Nicolosi, abbia espresso il desiderio di non idealizzare la figura dell'"ultimo dei corleonesi", come Messina Denaro si definiva, le Forze dell’Ordine hanno presidiato il cimitero di Castelvetrano per prevenire qualsiasi forma di manifestazione popolare, sia a favore che contro il boss mafioso.

La sepoltura è avvenuta questa mattina, il 27 settembre, nella cappella di famiglia, accanto al padre di Messina Denaro. Il corpo è stato scortato dalla struttura ospedaliera situata nel carcere de L’Aquila, dove il boss stava scontando la sua pena, fino a Castelvetrano. La bara utilizzata per il trasporto è stata diversa da quella scelta dalla nipote, Lorenza Guttadauro. L'autopsia è stata eseguita per dissipare eventuali dubbi sulla causa della morte di Messina Denaro e per evitare interferenze da parte di membri di associazioni criminali che potrebbero cercare di ottenere un allentamento del regime di detenzione noto come "41-bis".

La volontà di Messina Denaro era quella di non avere un funerale tradizionale, ma una breve cerimonia religiosa sorvegliata attentamente dalle autorità. Anche il veicolo funebre è stato tenuto segreto e non è stato rivelato fino alla mattina stessa, quando è giunto a Castelvetrano.

La sepoltura di Messina Denaro è avvenuta intorno alle 9:20, con la presenza di pochi parenti e un forte schieramento di Forze dell’Ordine sia all'interno che all'esterno del cimitero, garantendo così la massima sicurezza durante l'evento.

