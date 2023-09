Duplice omicidio: Giampaolo Amato, ex medico Virtus Bologna, verso il rinvio a giudizio

Le indagini coordinate dai pm Morena Plazzi e Domenico Ambrosino si sono concluse recentemente, portando a conclusioni sorprendenti riguardo all'ex medico della Virtus Bologna, Giampaolo Amato. Non solo è accusato dell'omicidio di sua moglie Isabella Linsalata, ma anche di quello di sua suocera Giulia Tateo, avvenuto appena tre settimane prima della morte di sua figlia. Questi sviluppi avvicinano ulteriormente Amato al processo che lo attende.

L'accusa di duplice omicidio pesa pesantemente su Giampaolo Amato, con l'aggiunta di circostanze aggravanti, come l'uso di sostanze velenose o insidiose, la premeditazione e i motivi abietti e futili. Secondo l'atto di chiusura delle indagini, Amato avrebbe pianificato e perpetrato gli omicidi somministrando sostanze sedative e psicotrope alle vittime. I motivi dietro questi delitti sembrano essere legati a motivi ereditari e al desiderio di avere il controllo degli immobili di famiglia e la libertà nella sua relazione extraconiugale.

Madre e figlia sono state trovate morte a breve distanza l'una dall'altra nell'ottobre del 2021, entrambe presumibilmente uccise da Amato mediante l'uso di farmaci prelevati dalla sua stessa azienda sanitaria. Questi farmaci includevano principalmente benzodiazepine e anestetici. I sospetti sono emersi in seguito all'analisi di una bottiglia di vino prelevata dalla sua casa dalla sorella di Isabella Linsalata, che aveva notato sua cognata in uno stato strano dopo aver consumato del vino (misto al Midazolam) offertole dal marito.

Già da tempo, la sorella temeva che Amato stesse drogando sua cognata, e aveva persino fatto degli esami del sangue per verificarlo. Tutto ciò a causa di un episodio in cui Isabella aveva accusato un colpo di sonno mentre era alla guida, rischiando la vita. Nel suo sangue erano state trovate tracce di ansiolitici, ma Isabella non aveva mai assunto tali sostanze. Non aveva denunciato l'accaduto, poiché voleva proteggere la carriera di Amato e mantenere il suo rapporto con i figli.

Le autopsie hanno confermato che entrambe le donne sono morte per avvelenamento. Gli investigatori sono giunti alla conclusione che Amato potrebbe essere coinvolto anche nella morte della suocera, avvenuta in circostanze simili poche settimane prima.

Nonostante le continue dichiarazioni di innocenza da parte di Amato, gli inquirenti sembrano essere sempre più convinti della sua colpevolezza. Nel maggio scorso, un giudice ha negato la sua richiesta di essere rilasciato in attesa del processo, citando la possibilità che possa costituire ancora una minaccia. In particolare, sembra essere rivolto contro la sua ex amante, la donna per cui avrebbe commesso i delitti e che lo ha abbandonato dopo il suo arresto.

Il processo è ormai imminente, con il pm che ha notificato l'atto di chiusura delle indagini che presto potrà chiedere il rinvio a giudizio e fissare la data dell'udienza preliminare. Amato dovrà rispondere alle gravi accuse di duplice omicidio, peculato e detenzione illecita di farmaci.

