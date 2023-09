Juventus vs. Lecce: Anteprima Partita, Formazioni e Dove Guardare in TV

La sfida tra Juventus e Lecce, che inaugura il turno infrasettimanale, rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre nella sesta giornata di campionato. Dopo una sconfitta per 4-2 contro il Sassuolo al Mapei Stadium, la Juventus di mister Allegri cerca una risposta positiva. Ma il Lecce, una vera sorpresa del campionato, è determinato a mantenere la sua striscia di successi. La classifica attuale colloca entrambe le squadre rispettivamente al quarto e al terzo posto, rendendo questa sfida un incontro diretto di grande importanza.

La Juventus ha bisogno di una sola cosa: vincere. Questo li aiuterebbe a rialzarsi dopo la battuta d'arresto e a superare il Lecce in classifica. L'appuntamento è fissato presso l'Allianz Stadium, con il fischio d'inizio alle ore 20:45. Le probabili formazioni suggeriscono alcune novità, soprattutto per la squadra bianconera.

Il mister della Juventus, Max Allegri, ha dichiarato: "Contro il Lecce saremo pronti a fare una partita di grande attenzione." Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, vuole evitare ulteriori cali di concentrazione. In vista di questa partita, potrebbe apportare alcune rotazioni. Szczesny dovrebbe essere confermato in porta, mentre in difesa Rugani prenderà il posto di Gatti e si unirà a Bremer e Danilo. A centrocampo, ci sarà una competizione tra McKennie e Weah, con il primo in vantaggio sul secondo. Cambiaso dovrebbe presidiare la fascia opposta. Nel centrocampo, Locatelli sarà il regista, con Rabiot e Fagioli ai suoi lati. In attacco, Milik partirà dall'inizio, con il ballottaggio tra Vlahovic e Chiesa per affiancarlo, con l'azzurro in vantaggio. Inoltre, si valuteranno le condizioni di Moise Kean, che ha un problema alla tibia.

Nel Lecce, Roberto D'Aversa darà il benvenuto a Baschirotto tra i titolari dopo una squalifica. Il centrale farà coppia con Pongracic in difesa, mentre Venuti e Gallo agiranno sulle fasce. Falcone sarà il portiere. Nel centrocampo, Oudin è confermato dopo il gol della vittoria nell'ultima partita, con Ramadani e Gonzalez a completare il reparto. Per quanto riguarda l'attacco, Banda è ancora fuori per infortunio, quindi D'Aversa si affiderà al trio Strefezza-Krstovic-Almqvist.

Formazioni Probabili:

Juventus (3-5-2): Szczesny; Rugani, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Milik, Chiesa. Allenatore: Allegri.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Strefezza. Allenatore: D'Aversa.

Dove Guardare Juventus-Lecce in TV: La partita sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su DAZN. Potrete seguirla su Smart TV o tramite altri dispositivi come PlayStation, Xbox, TimVision Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Gli abbonati alla TV satellitare possono accedere al canale su Sky di Zona DAZN (solo per coloro che hanno attivato il servizio).

