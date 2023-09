Motorola protagonista di una campagna TV, Digital e OOH con il nuovo pieghevole

Motorola, brand parte del Gruppo Lenovo, torna on air, ma anche online e Out Of Home con una nuova campagna suddivisa in 3 fasi dedicata al suo modello flagship, il pieghevole razr 40 ultra.

Motorola sarà in onda su DAZN, Discovery, Sky e i canali Mediaset dal 24 settembre al 7 ottobre con video da 15” che hanno l’obiettivo di mostrare tutte le potenzialità di razr 40 ultra, il top di gamma del brand lanciato lo scorso giugno: un vero e proprio gioiello tecnologico, dallo schermo esterno più grande sul mercato dei pieghevoli, fino alla colorazione nel Color of the Year, Viva Magenta. La messa in onda dello spot sarà accompagnata da una campagna digital e da una pianificazione OOH che supporterà la prima fase per poi proseguire fino a dicembre.

“Motorola dimostra ancora una volta la sua fiducia nei pieghevoli e soprattutto nell’ultimo device del brand, razr 40 ultra,” afferma Giorgia Bulgarella, Head of Marketing Motorola Italia, “con questa campagna vogliamo raccontare tutte le sue potenzialità con un linguaggio fresco e fuori dagli schemi, vicino alla Generazione Z. Il rivoluzionario display esterno è proprio al centro del racconto, che valorizza l’utilizzo del device anche da chiuso. Razr 40 ultra infatti dà vita a un nuovo modo di comunicare e interagire con il proprio smartphone, che diventa strumento di empowerment, di crescita e di affermazione della propria personalità, grazie alle sue innovative feature”, conclude Giorgia Bulgarella.

