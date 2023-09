Sondaggi Politici SWG 25 Settembre: Fratelli d'Italia in Testa, Lega e Forza Italia in Crescita

Dopo un anno dal governo guidato da Giorgia Meloni, gli ultimi sondaggi politici SWG aggiornati al 25 settembre svelano un quadro politico in evoluzione. Fratelli d'Italia resta il partito di punta, nonostante un leggero calo, mentre Lega e Forza Italia contribuiscono a far crescere il centrodestra.

Quadro Politico Attuale

Nell'ultimo sondaggio SWG per Tg La7, Fratelli d'Italia mostra una leggera flessione rispetto alla rilevazione precedente, ma mantiene una posizione dominante con il 28,7% delle intenzioni di voto, avvicinandosi al significativo traguardo del 30%.

Il Partito Democratico mantiene il suo sostegno al 19,8%, mentre il Movimento Cinque Stelle subisce una leggera diminuzione, fermandosi al 16,9%.

Crescita del Centrodestra

La Lega registra un aumento dello 0,3%, raggiungendo il 10,1%. Nel frattempo, Forza Italia segna un incremento al 6,5%, evidenziando una tendenza positiva tra le forze politiche tradizionali.

Partiti Minoritari

Tra i partiti minori, Azione e Alleanza Verdi e Sinistra superano la soglia di sbarramento con il 3,8% e il 3,2% rispettivamente.

Italia Viva, al contrario, non riesce più a superare la soglia di sbarramento e registra una perdita dello 0,1%, fermandosi al 2,7%.

Variazione degli Indecisi

C'è una diminuzione dei votanti indecisi o non espressi, passati dal 43% al 38% in una sola settimana. Questo potrebbe riflettere un crescente interesse degli elettori nelle dinamiche politiche nazionali, anche se le variazioni percentuali degli altri partiti non indicano un'inversione di tendenza significativa.

Il sondaggio è stato condotto da SWG S.p.a. per conto di La7 S.p.A. con un campione di 1.200 soggetti maggiorenni residenti in Italia tra il 20 e il 25 settembre 2023, con un margine di errore statistico del 2,8% e un intervallo di confidenza del 95%.

