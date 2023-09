Arrestato 24enne Cesena: Accusa Arruolamento Terrorismo Internazionale

Un giovane italiano di 24 anni, di origine tunisina, è stato arrestato a Cesena con l'accusa di arruolamento per scopi di terrorismo internazionale. Sembra che fosse in contatto con esponenti dell'ISIS e si stesse preparando per unirsi ai combattenti in Iraq e Siria. Questo articolo esplorerà i dettagli dell'arresto e il reato contestato al giovane.

Il 24enne, che di professione faceva l'elettricista, aveva una passione segreta per la jihad, motivo per cui è stato tratto in arresto con l'accusa di arruolamento per scopi di terrorismo internazionale. Gli investigatori lo avevano sotto controllo da qualche tempo, poiché intratteneva rapporti online con esperti religiosi dell'ISIS, un'organizzazione mediorientale nota per la sua dottrina islamica integralista, famosa in Occidente per gli attentati e le esecuzioni capitali.

Il giovane passava ore a guardare video sulla jihad e ad ascoltare i "nasheed," canti di natura religiosa dedicati al martirio. Le sue attività online avevano attirato l'attenzione delle autorità, e presto sarebbe partito per raggiungere i combattenti in Iraq e Siria. Aveva già stabilito contatti con una persona che avrebbe facilitato il suo viaggio e il suo reclutamento. Questa stessa persona, nelle settimane precedenti all'arresto, aveva anche fornito addestramento fisico al giovane, seppur a distanza, per prepararlo alla "guerra."

Secondo la Procura di Bologna, che aveva aperto un fascicolo d'inchiesta già a luglio, il giovane è condannabile perché, pur non essendosi ancora arruolato, ha dimostrato una totale adesione agli scopi dell'associazione, condividendo evidentemente i suoi principi. In pratica, ha messo a disposizione incondizionata la sua volontà di compiere atti terroristici.

Il reato di arruolamento per scopi di terrorismo internazionale è disciplinato nell'ordinamento italiano dall'articolo 270 quarter del Codice penale, che prevede una pena di reclusione da cinque a dieci anni per chi partecipa attivamente ad associazioni che perseguono atti di violenza con finalità terroristiche o sovvertimento dell'ordine democratico, come l'ISIS.

Altre News per: arrestato24ennecesenaaccusaarruolamentoterrorismointernazionale