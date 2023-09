Pensione Ape Sociale 2023: Requisiti, Categorie e Come Richiederla

Il 44% dei lavoratori avrà l'opportunità di richiedere la pensione Ape Sociale entro novembre 2023. Questo regime consente il pensionamento a 63 anni con 30 anni di contributi, ma il requisito contributivo può variare in base alla categoria lavorativa. Evitare le future riforme pensionistiche è un vantaggio notevole. Esploriamo le categorie di lavoratori idonei per la pensione Ape Sociale.

Secondo la legge 8 agosto 1995, n. 335, possono richiedere questo trattamento i lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, le forme sostitutive ed esclusive, i lavoratori autonomi e coloro che contribuiscono alla Gestione Separata. L'età minima è 63 anni con almeno 30 anni di contributi.

Quali sono i requisiti per accedere alla pensione Ape Sociale?

L'INPS concede questo trattamento a diverse categorie di lavoratori:

1. Chi è disoccupato a causa di licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale.

2. Chi assiste da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado con handicap grave.

3. Chi ha un'invalidità civile con una capacità lavorativa ridotta pari o superiore al 74%.

Secondo l'allegato 3 della legge 234/2021, il requisito contributivo varia da 32 a 36 anni per alcune categorie di lavoratori:

- Lavoratori gravosi con almeno sette anni negli ultimi dieci di attività o sei anni negli ultimi sette.

- Operai edili, dipendenti delle imprese edili, ceramisti e conduttori di impianti per ceramica e terracotta.

Le lavoratrici con figli a carico ricevono uno sconto contributivo di 12 mesi per ciascun figlio, fino a un massimo di due anni.

Importante notare che la pensione Ape Sociale non è disponibile per i titolari di pensione diretta o estera e non è cumulabile con altri sostegni al reddito come l'assegno di disoccupazione e l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.

Si può lavorare durante il periodo di ricezione dell'Ape Sociale, ma con un limite di reddito annuo di 8.000 euro (4.800 euro per i lavoratori autonomi).

Qual è l'importo dell'indennità?

L'INPS eroga un sussidio mensile fino a 1.500 euro per 12 mesi, senza rivalutazione o integrazione al minimo. Se il titolare del trattamento decede, tutti i benefici si perdono poiché l'Ape Sociale non è reversibile ai superstiti.

Il sussidio non prevede una tredicesima mensilità. Dopo aver raggiunto i 67 anni, il trattamento si trasforma in pensione di vecchiaia o altro trattamento ordinario.

Come e quando richiedere la pensione Ape Sociale nel 2023

I lavoratori che soddisfano i requisiti entro il 31 dicembre 2023 possono presentare la richiesta preliminare per l'accesso al trattamento entro il 30 novembre 2023. La domanda deve essere inviata all'INPS in modalità telematica.

Per ulteriori dettagli, è possibile contattare il numero verde gratuito 803164 o, da cellulare, il numero 06164164 (con tariffe variabili a seconda del gestore).

