Tentata Rapina a Pompei: Rapinatore Disarmato dai Clienti del Bar

Un episodio di tentata rapina avvenuto a Pompei, nella provincia di Napoli, il 21 settembre scorso, è diventato virale sui social media. Le telecamere di sicurezza del bar hanno catturato il momento in cui il tentativo di rapina è stato respinto dai titolari e dai clienti, nonostante l'aggressore fosse armato, riuscendo a disarmarlo e metterlo in fuga. L'incidente è avvenuto nell'esercizio commerciale situato in via Nolana.

All'interno del bar, alcuni clienti erano presenti; alcuni stavano in fila al bancone, mentre altri sbrigavano commissioni nell'area della ricevitoria. Improvvisamente, un uomo è entrato nel locale con una pistola in mano e il volto coperto. Molti presenti hanno capito immediatamente che si trattava di una rapina e sono fuggiti, mentre altri hanno deciso di osservare la situazione. La scena iniziale si è svolta fuori dall'inquadratura delle telecamere, ma successivamente il rapinatore è riapparso nell'immagine. Ha preso una donna per i capelli, minacciandola con la pistola, e l'ha gettata a terra nel tentativo di costringere l'uomo dietro al bancone della ricevitoria a consegnargli i soldi dalla cassa.

In pochi istanti, un uomo che era giunto da dietro il bancone è entrato in azione. Ha afferrato il rapinatore e ha cercato di disarmarlo, dando il via a una colluttazione. Altri dipendenti e alcuni dei clienti rimasti hanno prontamente reagito, circondando il rapinatore, disarmandolo e mettendolo a terra, anche utilizzando la pistola contro di lui. Nonostante i suoi sforzi, il rapinatore è riuscito a liberarsi e a fuggire.

Dopo il tentato assalto, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Pompei e della Sezione Radiomobile di Torre Annunziata. Hanno recuperato e sequestrato l'arma utilizzata dal rapinatore, che si è rivelata essere una pistola a salve. Le indagini sono in corso da parte delle autorità militari per far luce sull'incidente. QUI IL VIDEO

