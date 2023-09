Concorso Guardia di Finanza 2023: Date, Posti e Requisiti

La Guardia di Finanza ha annunciato l'apertura di un nuovo concorso per il reclutamento di allievi nel 2023, con una novità che interesserà anche i diplomati. Di seguito, riassumiamo le informazioni cruciali relative a questo concorso, dai requisiti di ammissione alla procedura di candidatura.

Date del Concorso:

- 21 ottobre 2023: Scadenza per la presentazione delle domande.

- 23 ottobre 2023: Pubblicazione del calendario delle prove scritte di preselezione.

- 6 novembre 2023: Inizio delle prove scritte di preselezione.

- Almeno tre giorni lavorativi dopo l'ultima sessione di prove scritte: Pubblicazione dei risultati delle prove scritte di preselezione.

- Presumibilmente da gennaio a fine marzo 2024: Prove di efficienza fisica e accertamenti.

- Presumibilmente a giugno 2024: Pubblicazione delle graduatorie finali.

Numero e Distribuzione dei Posti:

Questo nuovo concorso, organizzato dalla Guardia di Finanza, prevede il reclutamento di un totale di 1673 nuovi allievi finanzieri ed è aperto a tutti i civili in possesso di un diploma. La suddivisione dei posti è la seguente:

- 1461 posti del contingente ordinario, tra cui:

- 171 destinati alla specializzazione "Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)";

- 33 destinati alla specializzazione "Tecnico di Soccorso Alpino (S.A.G.F.)";

- 1257 riservati ai cittadini italiani non specializzati, suddivisi tra volontari in ferma prefissata delle Forze armate (880 posti) e altri cittadini italiani (377 posti).

- 212 posti del contingente di mare, di cui:

- 148 riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate, con suddivisione nelle specializzazioni "Nocchiere," "Motorista navale," e "Operatore di sistema";

- 64 posti rimanenti, suddivisi nelle stesse specializzazioni.

Requisiti di Ammissione:

Per partecipare al Concorso Allievi Finanzieri 2023, i candidati devono rispettare i seguenti requisiti:

- Avere almeno 18 anni e non superare i 24 anni di età (26 anni per i volontari in Ferma Prefissata) entro il 21 ottobre 2023, data di scadenza per la presentazione delle domande.

- Essere cittadini italiani con diritti civili e politici.

- Possedere un diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità), eccetto per i volontari delle Forze Armate in servizio al 31 dicembre 2020 o congedati entro tale data, ai quali è richiesto un diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) se concorrono per i posti a loro riservati.

Procedura di Selezione:

Il processo di selezione comprende le seguenti fasi:

- Prova scritta di preselezione.

- Prova di efficienza fisica.

- Accertamento dell'attitudine.

- Accertamento psicofisico.

- Valutazione dei titoli.

Come Presentare la Domanda:

Le domande devono essere presentate in forma esclusivamente online attraverso il sito web della Guardia di Finanza, utilizzando SPID o CIE, entro le ore 12.00 del 21 ottobre 2023. È importante assicurarsi di rispettare questa scadenza per poter partecipare al concorso.

