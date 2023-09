Delitto a Maser, Manuela Bittante Uccisa dal Marito

Un tragico evento ha scosso la tranquilla località di Maser, situata nella provincia di Treviso, dove Manuela Bittante, una donna di 77 anni, è stata brutalmente uccisa a coltellate dal marito Sergio De Zen. Questo orribile crimine è avvenuto appena un giorno dopo che Manuela era stata dimessa dall'ospedale, dove aveva trascorso un lungo periodo di degenza a seguito di un grave ictus.

Il dramma si è consumato nella loro abitazione di Maser lo scorso weekend. Manuela era rientrata a casa sabato scorso dopo un lungo ricovero dovuto all'ictus che l'aveva colpita nell'estate precedente. Purtroppo, nella notte tra domenica e lunedì, la 77enne è deceduta all'ospedale di Treviso, dove era stata trasportata d'urgenza a seguito delle ferite riportate nell'aggressione.

I carabinieri di Montebelluna sono stati allertati da Sergio De Zen, il marito, che ha riferito loro dell'orribile atto. Quando si è presentato in caserma, credeva di aver ucciso la moglie, ma al loro arrivo, i militari e il personale medico del 118 hanno constatato che la donna era ancora viva, sebbene in condizioni gravissime. È stata trasportata d'urgenza in elicottero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, ma purtroppo le ferite erano troppo gravi, e Manuela è deceduta nelle prime ore del giorno seguente.

La notizia della morte di Manuela ha raggiunto Sergio De Zen, 74 anni, nel carcere trevigiano di Santa Bona, dove era stato rinchiuso dopo l'aggressione in casa. Inizialmente accusato di tentato omicidio aggravato, ora dovrà affrontare l'accusa di omicidio.

Il movente dell'omicidio sembra essere legato alla malattia di Manuela. Sergio De Zen, già al momento della sua resa ai carabinieri, ha dichiarato che il suo gesto era stato scatenato dall'insostenibile situazione legata alla malattia della moglie. Ha detto: "Sono stato io, la situazione era diventata per me insostenibile".

Dopo settimane trascorse principalmente in ospedale a seguito dell'ictus subito a luglio, Manuela era tornata a casa, ma il suo stato era semi-vegetativo. La causa del suo tragico decesso è stata una profonda coltellata al costato, inflitta con un coltello da cucina. Sia la residenza che l'arma del delitto sono state poste sotto sequestro dai carabinieri.

