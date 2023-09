Josh Vickers, Portiere Inglese, Affronta un Dolore Immensurabile: Addio alla Moglie Laura

Il giovane portiere inglese, Josh Vickers, vive un'esperienza straziante, perdendo sua moglie Laura soltanto tre mesi dopo il loro matrimonio. In un gesto toccante, Josh condivide le sue emozioni in una lettera commovente su Instagram, ricevendo il supporto di amici e fan.

Josh Vickers, noto per la sua carriera nel calcio con il Derby County e un passato nell'Arsenal, è stato colpito da una profonda tragedia. La sua amata moglie, Laura, ha perso la vita a causa di un tumore, nonostante i coraggiosi cicli di chemioterapia che ha affrontato.

La coppia aveva celebrato il loro matrimonio lo scorso giugno, poco prima che la malattia iniziasse a segnare il loro percorso. Josh Vickers ha reso omaggio alla memoria di sua moglie con un toccante messaggio condiviso sui social media, in cui ha cercato di esprimere i suoi sentimenti in queste parole struggenti: "Ho scritto e riscritto più volte e ancora non riesco a trovare le parole giuste."

Nelle sue parole, Josh ha ricordato la sua amata Laura e la sua lotta eroica contro il tumore: "Mia moglie ha perso la sua battaglia contro il tumore... Nonostante il calvario, ha sempre affrontato tutto con il sorriso, per godersi fino all'ultimo il tempo a disposizione. Io ricorderò sempre tutti i momenti passati insieme, dal primo all'ultimo. So che lei mi guarderà sempre da lassù e continuerà ad ispirarmi ogni giorno."

La solidarietà e il supporto per Josh Vickers non sono mancati, con compagni di squadra e amici che hanno condiviso messaggi di affetto e sostegno. Durante una partita recente, i giocatori del Derby County hanno reso omaggio a Josh indossando maglie con la scritta "Josh 31" durante il riscaldamento, dimostrando il loro affetto per il giovane portiere in questo momento di grande dolore.

Altre News per: joshvickersportiereingleseaffrontadoloreimmensurabile