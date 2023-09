Jason Derulo in Italia 2024: Data, Biglietti e Scaletta del Concerto

È giunto l'annuncio ufficiale del tanto atteso concerto di Jason Derulo in Italia nel 2024. Scopri la data, i dettagli sulla scaletta del live e le informazioni utili sull'acquisto dei biglietti.

Jason Derulo, il creatore del celebre tormentone "Whatcha Say" certificato 5 volte platino, si esibirà in Italia il 27 marzo 2024, presso il prestigioso Mediolanum Forum di Milano. Questa sarà l'unica occasione in cui potrai vedere il talentuoso cantante nel nostro paese. Derulo, noto per aver venduto oltre 250 milioni di singoli, sta lavorando al suo quinto album in studio e nel 2024 intraprenderà il suo attesissimo "NU KING TOUR 2024" che lo porterà in giro per il mondo.

I biglietti per questo imperdibile concerto sono già in vendita dal 22 settembre 2023 e possono essere acquistati comodamente online tramite i siti di ticketone, ticketmaster e livenation.

Prezzi dei biglietti disponibili:

- Parterre in Piedi: 46,00 € + Commissioni

- 1° Settore: 57,50 € + Commissioni

- 2° Settore: 46,00 € + Commissioni

- 3° Settore: 40,25 € + Commissioni

- Jason Derulo Diamond VIP – 1° Settore: 200,00 € + Commissioni

Scaletta del Concerto:

Ecco una possibile scaletta del concerto di Jason Derulo in Italia nel 2024. Si noti che potrebbero esserci variazioni e aggiunte legate al suo nuovo album previsto per il 2024:

1. Whatcha Say

2. Tip Toe

3. Wiggle

4. Take You Dancing

5. Acapulco

6. Breathing

7. Cheyenne

8. Savage Love

9. In My Head

10. Ridin’ Solo

11. Trumpets

12. Swalla

13. Don’t Wanna Go Home

14. The Other Side

15. Talk Dirty

Preparati per una serata indimenticabile con Jason Derulo e non perdere l'opportunità di assistere a questo straordinario spettacolo dal vivo nel cuore di Milano nel 2024.

