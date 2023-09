Insegnante di Fisica Roberto Tondi Scomparso in Germania Durante un Viaggio di Studio

Roberto Tondi, stimato professore di fisica presso l'Istituto Enrico Fermi di Modena, è stato travolto dal mistero dopo aver intrapreso un viaggio a Berlino per migliorare la sua conoscenza della lingua tedesca. Purtroppo, dal 21 agosto scorso, non si hanno più notizie di lui, e la preoccupazione per la sua sicurezza è sempre più crescente.

Nato ad Alessandria nel 1970 e cresciuto a Montese, Roberto Tondi aveva stabilito la sua residenza a Castelfranco Emilia. Nonostante fosse celibe, aveva instaurato un legame forte con i suoi studenti e colleghi all'Istituto Fermi, dove era apprezzato per la sua competenza e dedizione. Il suo viaggio in Germania, inizialmente pianificato come una vacanza-studio di una settimana a Berlino, avrebbe dovuto essere seguito dal suo ritorno in Italia per prepararsi al nuovo anno accademico.

A partire dal giorno successivo al suo arrivo in Germania, Roberto Tondi è misteriosamente scomparso, lasciando i suoi familiari in preda all'angoscia. La trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?" ha sollecitato chiunque abbia informazioni a contattare la redazione, temendo che il professore di 52 anni potesse essere coinvolto in una situazione pericolosa. L'ultima comunicazione telefonica con la famiglia risale al 21 agosto, una conversazione tranquilla con la promessa di un successivo contatto, che purtroppo non è stato mantenuto.

Al momento della scomparsa, Roberto Tondi aveva con sé il cellulare, che è stato spento dal giorno successivo, e i documenti personali. Le autorità hanno rilevato l'ultima transazione effettuata con la sua carta di credito in Germania, confermando la sua presenza nel paese.

La famiglia è profondamente preoccupata e spera in una rapida risoluzione di questo enigma. Anche i colleghi e la dirigente della scuola, la professoressa Stefania Giovanetti, si uniscono all'appello per la sua ricerca. La professoressa Giovanetti ha dichiarato: "Il professor Tondi è docente tecnico pratico di fisica. Al momento le autorità coinvolte stanno svolgendo, nei limiti delle rispettive competenze, le attività necessarie. Speriamo che tutto si risolva nel miglior modo possibile."

Roberto Tondi non aveva precedentemente comunicato alcuna assenza all'inizio dell'anno scolastico, il che sembra essere inusuale per lui. Nel corso degli anni, aveva anche pubblicato diversi libri di poesia e recitato in uno spettacolo teatrale nel 2011, dimostrando una variegata gamma di interessi al di fuori dell'insegnamento della fisica.

