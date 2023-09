Annalisa Parla dei Suoi Primi MesI di Matrimonio con Francesco Muglia a Grazia

Annalisa Svela i Dettagli della Sua Vita coniugale con Francesco Muglia. Annalisa ha dominato l'estate con le sue canzoni che hanno fatto cantare e ballare tutti. Nonostante gli innumerevoli impegni professionali, l'artista ha trovato il tempo di celebrare il suo matrimonio con Francesco Muglia lo scorso 29 giugno ed è ora più felice che mai.

In un'intervista concessa al settimanale Grazia, Annalisa ha condiviso dettagli sulla sua fase d'oro, culminata con il matrimonio. Ha raccontato la sua vita di coppia e risposto alle domande su dove risiedano attualmente, dato i frequenti spostamenti legati al lavoro. La risposta è arrivata direttamente dalla cantante:

"Continuiamo a vivere tra Savona, Genova e Milano, proprio come prima di sposarci. Il fatto che Francesco sia molto impegnato è una garanzia che comprenda quanto lo sia anche io e quanto debba spostarmi per il lavoro."

Annalisa ha spiegato che la sua professione non le consente una routine regolare, quindi le sue giornate sono sempre piene e dinamiche. Tuttavia, lei e suo marito Francesco hanno trovato un equilibrio perfetto: "Il matrimonio per me significa trovare un equilibrio senza dover rinunciare a chi si è veramente," ha sottolineato.

Curiosamente, prima di conoscere Francesco, Annalisa non aveva mai contemplato l'idea del matrimonio. In realtà, non aveva mai sognato di sposarsi, ma negli ultimi anni, ispirata anche dagli amici, ha cominciato a nutrire questo desiderio:

"Non ho mai sognato il matrimonio. Ma negli ultimi anni, osservando i matrimoni dei miei amici, ho cominciato a immaginare il mio, a pensarlo come una giornata per condividere la felicità con le persone care."

Nonostante non abbia abbracciato un significato religioso del matrimonio, Annalisa riconosce il potere di comunicare la gioia dell'amore a chi li circonda come un elemento essenziale di questa esperienza speciale.

