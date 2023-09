Arzopa Monitor portatile G1 Game Recensione

Monitor portatile per gamers dal prezzo competitivo



Oggi vi parlo delper gamer marchiato Arzopa . Per chi non conosce il marchio,è un'azienda all'avanguardia che sta rivoluzionando il mondo dei monitor portatili. Infatti, è specializzata nel produrre esclusivamente monitor portatili. Ha diversi modelli sul mercato ma questo provato oggi è, uno dei più performanti, dedicato ai videogiocatori in movimento. Dopo alcuni giorni di test ecco la mia recensione.

Confezione e Costruzione

Ilè estremamente compatto, di forma rettangolare e di colore bianco. Sulla parte frontale fa capolino il grande logo dell'azienda, mentre dietro vi sono delle descrizioni e alcune specifiche del prodotto. Una volta aperta la scatola troviamo il Monitor avvolto nella sua cover protettiva, un manuale veloce, un cavo– USB-C, un cavo– HDMI, USB-C – USB - A e un piccolo alimentatore USB - A. Sulla parte inferiore del Monitor, sia a destra che a sinistra, si trovano le porte di connessione: una porta Mini-HDMI, due porte USB-C, un jack per le cuffie, il bottone di accensione, quello di controllo del volume e del menu. Il Monitor ha un designer molto gradevole, minimale e moderno. È bello da vedere e in mano trasmette solidità. È abbastanza leggero ed è costruito con buoni materiali plastici/metallici che gli danno un aspetto. Arzopa G1 Game pesa soloe ha una sottile cornice per sfruttare al massimo l'area di visualizzazione.

Specifiche Tecniche

Ilraggiunge i 300 nit di luminosità ed essendo opaco non da nessun problema per i riflessi della luce. Infatti si vede bene ovunque, anche se sotto la luce solare intensa ha qualche problemino. Il pannello, di tipocon risoluzione(1920 x 1080), è molto omogeneo e uniforme su quasi tutta l’area. Tuttavia, la precisione dei colori e la copertura cromatica vanno settati al meglio. Pur essendo un Monitor di fascia media (99% sRGB, 72% Adobe RGB,76% DCI-P3) questo G1 se la cava veramente benissimo offrendo colori vivaci e angoli di visione di 178 gradi. La frequenza di aggiornamento è di ben, ideale per il gaming ma anche per film o qualsiasi altro uso. Il G1 è dotato di altoparlanti integrati poco potenti e adatti solo per l'uso occasionale. Per sentire al meglio è consigliato l'uso di cuffie o di altoparlanti esterni. Ilè a basso consumo e lo si alimenta tramite la porta Type C da 15W (5V/3A). Comunque, può essere anche alimentato collegandolo a un

Uso Quotidiano

L’è stato progettato per la massima portabilità. Ilha una cover di protezione che si trasforma in un supporto regolabile in altezza, inclinazione e consente di posizionato nel miglior modo possibile. Grazie alle sue, al suo peso leggero e al suo pochissimo ingombro è facilmente trasportabile ovunque. Le sue porte di connessione sono state studiate per permettere agli utenti il collegamento di qualsiasi dispositivo oggi in commercio come:, ecc. Il G1 Game ha ottime prestazioni in generale ma con i videgames da il meglio di sé. Questo grazie all'ottimo pannello IPS che regala colori vivaci, alte angoli di visione (178°) e il refresh a 144 Hz consente un gameplay fluido senza

Conclusioni

Voto 9/10

L'G1 Game Monitor portatileda 15,6' aha una rapportoaltissimo. È una scelta obbligata per i giocatori che cercano un buon device portatile senza spendere una fortuna. Ilè ben costruito e offre un'esperienza die coinvolgente per il, la produttività e la multimedialità.Il Monitor può essere acqustato su Amazon e sul sito del produttore cliccando su questo link: https://www.arzopa.com/

Pannello: IPS 15,6 pollici (16:9) 1920x1080 a 144 Hz

Contrasto (valore standard): 1000: 1

Luminosità: 300 nit

Ingresso video: Mini HDMI, Type-C x 2, audio da 3,5 mm

Altoparlante: doppi altoparlanti integrati

Materiale: lega di alluminio

Supporto AMD FreeSyncPannello IPS a 144 HzRisoluzione Full HDConnessioni HDMI, USB-C e 3,5 mmPeso di soli 706gNo Touch ScreenLuminosità di soli 300 nitNon compatibile con G-SYNCAltoparlanti poco potenti





Modelli di laptop compatibili



Apple: MacBook 12/2015/2016/2017 Pro MackBook Air 2018/iPad Pro 2018-2020

HUAWEI: MateBook D/MateBook E/MateBook X/MateBook X Pro/MateBook 13 /MagicBook

Microsoft: SurfaceGo/Surface Book 2

ASUS: ZenBook 3/ZenBook 3 Pro/ZenBook X/U4100/U4100UN/AU5100UQ

MI: Mi Air 12.5/ Air 13.3 /Pro 15.6 /Pro 15.6 GTX

Lenovo: Y7000/Y7000P/Y900K/YOGA/ThinkPad X1/Carbonio/MIIX 720/Youga

HP: Elitebook 1050 G1/Elitebook Folio G1/ENVY13/Spectre13

DELL: G3/G5/G7/Inspiron 5000/Inspiron 7000/XPS13/XPS15/Latitude 5285

Nvidia: Geforce RTX 2070/Geforce RTX 2080/Geforce RTX 2080Ti

Razer: Blade Stealth/Blade Pro

Google: Pixelbook

Compatibile con la maggior parte dei PC e laptop

Altro: Sempre in aggiornamento

HUAWEI: P20/P20RS/P20 Pro/P30/P30 Pro/Mate 10/10 Pro/20/20 X/20 Pro/30/30Pro/ RS/V20/Note 10

Apple: iPhone, ma è necessario un adattatore da Lighting a HDMI

Samsung: S8/S8+/S9/S9+/S10/S10+/S20/Note 8/Note 9/Note 10/Note 10+

Console da gioco: Switch/XBOX/PS3/PS4/PS5 ecc

Razer: Razer Phone/Razer Phone 2

Sony: Xperia 1/Xperia 5/Xperia XZ3

NOKIA: NOKIA 9 Pure/ View

HTC: U Ultra

ASUS: ROG/ROG2

OPPO: R17Pro

LG: G5

Altro: Sempre in aggiornamento

