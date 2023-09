Teo Mammucari Abbandona Mediaset per Ballando con le Stelle 2023: Voglio Sperimentare

Teo Mammucari, noto presentatore televisivo, sta per intraprendere una nuova avventura come ballerino nella edizione 2023 di "Ballando con le Stelle". In un'intervista a Il Messaggero, Mammucari ha dichiarato di aver avuto il coraggio di lasciare Mediaset, così come i programmi "Le Iene" e "Tu sì que vales". Ha sottolineato la sua necessità di lavorare in contesti che offrano nuove sfide e opportunità creative.

L'addio a Mediaset e il passaggio alla Rai

Teo Mammucari farà parte del cast di Milly Carlucci in Rai a partire dal 21 ottobre, segnando una svolta significativa nella sua carriera televisiva dopo anni di collaborazione con Mediaset. Ha espresso la sua volontà di sperimentare nuovi orizzonti artistici e ha ribadito di non avere bisogno della televisione per sostenere la sua carriera. Afferma che può prendere un microfono e salire su un palco in qualsiasi momento.

L'uscita da "Le Iene" e il rapporto con Davide Parenti

Mammucari ha chiarito le voci su un presunto litigio con Davide Parenti, sottolineando che non ha avuto alcun conflitto con il regista. Ha menzionato che Parenti aveva avuto divergenze con molti conduttori de "Le Iene", ma il suo ruolo principale era quello di fare i lanci e ha cercato opportunità più significative nella sua carriera.

Le ragioni dell'addio a Mediaset

La decisione di Mammucari di lasciare Mediaset è stata motivata dalla ricerca di un programma dedicato interamente a lui, dopo sei anni a "Tu sì que vales" e il suo contributo a "Le Iene". Tuttavia, quando ha fatto questa richiesta, ha ricevuto una risposta insoddisfacente che non soddisfaceva le sue aspettative. Ha sottolineato che non si trattava solo di una questione economica ma di opportunità creative e di rispetto per il suo talento artistico. Mammucari ha espresso la sua frustrazione riguardo alle scelte di programmazione di Mediaset, citando esempi come la riproposizione di programmi televisivi di lunga data senza nuovi contenuti.

Nonostante la sua uscita da Mediaset, Teo Mammucari ha sottolineato di non avere alcun attrito con Pier Silvio Berlusconi e ha elogiato la sua nobile e cortese condotta. Ha anche espresso la sua gratitudine al padre di Pier Silvio Berlusconi, Silvio Berlusconi, per la sua intelligenza unica e per aver creato un impero mediatico. Tuttavia, Mammucari ha ribadito la sua decisione di guardare al futuro, che vede nel suo coinvolgimento in programmi come "Grande Fratello" e "La Ruota della Fortuna".

Teo Mammucari si prepara a una nuova fase della sua carriera televisiva, pronta ad affrontare nuove sfide e opportunità creative in Rai con il suo ingresso in "Ballando con le Stelle 2023".

