Pantelleria: Uomo dà fuoco alla moglie, entrambi gravemente ustionati

In un drammatico episodio a Pantelleria, un uomo ha compiuto un gesto orribile gettando liquido infiammabile sul corpo della propria moglie e poi dandole fuoco. La vittima, una donna di 48 anni, è attualmente ricoverata in condizioni gravissime all'ospedale Civico di Palermo, con ustioni che coprono il 70% del suo corpo. Nel frattempo, il marito ha subito ustioni al volto a causa del ritorno di fiamma ed è a rischio di perdita della vista. La situazione è estremamente critica e in via di sviluppo.

Altre News per: pantelleriauomofuocoallamoglieentrambigravemente