Tale e Quale Show 2023: Gaudiano trionfa nella Prima Puntata con Tiziano Ferro

La tredicesima edizione di Tale e Quale Show ha ufficialmente preso il via, con l'entrata in scena di 12 nuovi concorrenti. Questa stagione vede protagonisti Ginevra Lamborghini, Ilaria Mongiovì, Pamela Prati, Jasmine Rotolo, Maria Teresa Ruta, Jo Squillo, Alex Belli, Gaudiano, Lorenzo Licitra, Scialpi, Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, quest'ultimo ritornante. Seguiremo da vicino lo sviluppo della gara, presentando le classifiche di ogni puntata.

Tale e Quale Show 2023, Prima Puntata (venerdì 22 settembre 2022):

La prima puntata di Tale e Quale Show 2023 ha visto Gaudiano emergere come il vincitore indiscusso. Il suo spettacolare rendimento nei panni di Tiziano Ferro, eseguendo "Non Me Lo So Spiegare," ha conquistato la giuria e il pubblico. Gaudiano è stato seguito da Lorenzo Licitra, che ha brillato nel suo ruolo di Marco Mengoni, e da Ilaria Mongiovì, che ha emulato con successo Giorgia.

Altre performance degne di nota includono quella di Jasmine Rotolo, interpretando Gloria Gaynor, e Jo Squillo nei panni di Madonna. Al contrario, Ginevra Lamborghini ha ottenuto un sesto posto con la sua interpretazione di "Mon Amour" di Annalisa, mentre Pamela Prati è arrivata ottava eseguendo "Non Succederà Più" di Claudia Mori.

I concorrenti Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, che hanno affrontato rispettivamente i brani di Annalisa e Fedez, sono stati giudicati in modo severo da Cristiano Malgioglio, ottenendo il punteggio più basso della serata e dando vita a un'esibizione particolare in stile "Nuovi Mostri" insieme a Leonardo Fiaschi, ospite della serata.

Ecco la classifica completa della prima puntata:

1. Luca Gaudiano (Tiziano Ferro): 74 punti

2. Lorenzo Licitra (Marco Mengoni): 68 punti

3. Ilaria Mongiovì (Giorgia): 62 punti

4. Jasmine Rotolo (Gloria Gaynor): 52 punti

5. Jo Squillo (Madonna): 44 punti

6. Ginevra Lamborghini (Annalisa): 43 punti

7. Alex Belli (Tom Jones): 41 punti

8. Pamela Prati (Claudia Mori): 38 punti

9. Maria Teresa Ruta (Sylvie Vartan): 32 punti

10. Scialpi (Bobby Solo): 30 punti

11. Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli con Leonardo Fiaschi (Fedez, Annalisa e J-Ax): 20 punti

La sfida è appena iniziata, e le prossime puntate di Tale e Quale Show promettono ancora più emozioni e performance sorprendenti da parte dei concorrenti. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e classifiche!

