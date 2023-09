Giacomo Urtis: Il Chirurgo dei Vip Rompe il Silenzio sulla sua Transizione di Genere

Giacomo Urtis, il noto chirurgo dei Vip, ha deciso di affrontare le polemiche e svelare i dettagli della sua transizione di genere in un'intervista al programma radiofonico La Zanzara. Le sue dichiarazioni hanno scosso l'opinione pubblica, alimentando ulteriori discussioni e dibattiti.

Le controversie attorno a Giacomo Urtis sono emerse quando ha iniziato a mostrarsi sui social con un look più femminile, caratterizzato da capelli lunghi e biondi e abbigliamento provocante. Tuttavia, fino a ora, il chirurgo non aveva fornito dichiarazioni ufficiali in merito alla sua transizione.

Nell'intervista a La Zanzara, Urtis ha finalmente gettato luce sulla questione affermando di essere in un percorso di transizione. Ha ammesso di assumere ormoni ma ha chiarito che al momento non ha intrapreso l'intervento chirurgico per la riassignazione di genere. Ha inoltre dichiarato di non identificarsi completamente né come uomo né come donna.

Uno degli aspetti interessanti delle rivelazioni di Urtis riguarda le sue relazioni. Il chirurgo ha condiviso che da quando ha abbracciato un aspetto più femminile, è diventato molto popolare tra gli uomini eterosessuali, che lo cercano per le sue caratteristiche uniche. Questo ha sorpreso persino lui, ma ha rivelato di avere molte relazioni con uomini con cui non avrebbe mai pensato di poter stare.

Tuttavia, le dichiarazioni di Urtis non hanno risolto la controversia e hanno suscitato ulteriori polemiche. I commenti sui suoi social continuano a essere divisi tra coloro che lo criticono per la sua presentazione e quelli che lo sostengono incondizionatamente. Alcuni lo ritengono poco professionale per un chirurgo, mentre altri difendono la sua libertà di esprimersi e vivere secondo la sua autenticità.

Infine, Urtis ha anche menzionato le segnalazioni delle sue foto private all'Ordine dei Medici, affermando che, sebbene siano state fatte segnalazioni, non ha ricevuto alcuna reprimenda dall'Ordine e continua a rispettarlo.

