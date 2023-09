Slaps & Bean 2 - In uscita oggi

Bud Spencer e Terence Hill sono tornati...





L'attesa è finalmente finita: Slaps and Beans 2 , l'attesissimo seguito dell'esilarante gioco picchiaduro con Bud Spencer e Terence Hill, è ORA DISPONIBILE!



Disponibile fisicamente per Nintendo Switch , PlayStation 4 e 5 al prezzo di 34,99€ (il gioco include una copertina reversibile, un manuale deluxe e un poster fronte/retro) e digitalmente per Nintendo Switch, PlayStation 4 e 5 e Xbox al prezzo di soli 19,99€ Questa nuova avventura è doppiata in tedesco, italiano, inglese e spagnolo per farti godere appieno la comicità delle loro scazzottate.



ININ regala a Bud Spencer & Terence Hill - Slaps and Beans 2 una meritatissima Edizione Speciale, dedicata ai fan più sfegatati, disponibile su https://www.iningames.com/ giochi/schiaffi-fagioli-2

