VERSAILLES ANIMATA DA RITMI DI JUST DANCE 2024

BUTTATI IN PISTA NELLA SALA DA BALLO DI VERSAILLES ANIMATA DA RITMI BAROCCHI NELL'EDIZIONE JUST DANCE 2024, IN COLLABORAZIONE CON IL CNC E LA REGGIA DI VERSAILLES

Sperimenta l'eleganza del XVIII secolo con un tocco di modernità in una nuova e sfarzosa mappa!

Ubisoft, il Centro Nazionale Francese del Cinema e dell'Immagine in Movimento (CNC) e la Reggia di Versailles annunciano che Just Dance 2024 Edition, il prossimo capitolo del franchise di videogiochi musicali numero 1 di tutti i tempi, farà rivivere il XVIII secolo con un tocco pop moderno in una nuovissima mappa di Just Dance: A Night in the Château de Versailles.

La collaborazione tra il CNC, la Reggia di Versailles e Ubisoft si è sviluppata nell'ambito del programma delle Olimpiadi della Cultura. Nell'ambito della preparazione dei Giochi Olimpici e Paraolimpici di Parigi 2024, il programma delle Olimpiadi della Cultura è stato istituito dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO) per promuovere il dialogo tra sport e cultura sul suo territorio.

In A Night in the Château de Versailles, i giocatori si muoveranno attraverso il patrimonio mondiale della Reggia di Versailles, immergendosi nei suoi splendidi giardini, nella Fontana di Latona e nella maestosa Sala degli Specchi al ritmo di un arrangiamento pop moderno di due brani musicali barocchi: "Marche Turque" di Lully e "Les Sauvages" di Rameau.

Tutti gli aspetti di A Night in the Château de Versailles, compresi la musica, i balli, i costumi e le location, mescolano l'autenticità storica con gli allegri elementi pop che i fan del franchise Just Dance conoscono e amano per creare un'esperienza di festa unica e stravagante. Sviluppata e progettata grazie agli sforzi congiunti di Ubisoft e del dipartimento della Reggia di Versailles, Château de Versailles Spectacles, e con il supporto del CNC, la coreografia combina passi di danza moderni con le classiche danze di corte.

I giocatori potranno immergersi nella corte di Re Luigi XIV quando Just Dance 2024 Edition verrà lanciato il 24 ottobre su Nintendo Switch, PS5 e Xbox Series X|S.

