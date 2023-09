Quanto dura un impianto dentale?

L'impianto dentale è una vite in titanio che sostituisce una radice naturale. Perfettamente biocompatibile, è saldamente ancorato nell'osso per molti anni. Una soluzione affidabile e duratura, l'installazione di un impianto dentale è ideale per sostituire un dente mancante o rifare i denti. Diversi elementi però possono comprometterne la durata. Facciamo il punto sulla durata di vita di un impianto dentale.

La durata di vita di un impianto dentale

Il tasso di successo degli impianti è di oltre il 90% per gli impianti posizionati nella mascella superiore e del 95% per quelli nella mascella inferiore. Questa differenza è dovuta al fatto che la densità ossea nella mascella superiore è inferiore a quella della mandibola. Di conseguenza, l'osteointegrazione è un po' più difficile.

Un impianto è progettato per durare almeno 15 anni. Se ben curato, in assenza di complicazioni e a seconda dello stato iniziale dell'osso e delle gengive e delle condizioni del paziente, può rimanere in posizione indefinitamente. L'impianto non si consuma, a differenza della corona che in media dura 10 anni.

I fattori che riducono la longevità di un impianto dentale

Diversi elementi possono ridurre la durata di vita di un impianto dentale:

La storia medica del paziente: diabete, parodontite, osteoporosi, ecc.

Lo stile di vita del paziente: il fumo, una cattiva igiene orale, l'alcol, ecc.

Cause meccaniche: impianti di scarsa qualità, posizionamento troppo veloce, ecc.

La prima visita consente al dentista di individuare eventuali controindicazioni. Tuttavia, il successo del processo non può essere garantito al 100%, soprattutto in caso di cattive abitudini del paziente.

Le buone pratiche per prolungare la durata di vita di un impianto dentale

La manutenzione e le cure apportate influenzano in modo significativo la vitalità di un impianto dentale. La radice in titanio è a contatto diretto con la mucosa. Un'infezione può comprometterne la fissazione. Pertanto, un'igiene orale rigorosa è essenziale.

Questo include innanzitutto, come ci spiega uno tra i migliori dentisti di Padova, una spazzolatura accurata e regolare dei denti, l'uso del filo interdentale e un collutorio antibatterico. Inoltre, uno stile di vita sano che elimina il fumo, il quale influisce sul processo di guarigione, aumenta il rischio di infezione e favorisce la parodontite.

Il controllo medico regolare per evitare complicazioni

Un impianto dentale richiede visite di controllo regolari per prolungarne la durata e prevenire eventuali complicazioni, specialmente nelle persone a rischio. Questa manutenzione implantare inizia 2-3 mesi dopo la fine del trattamento protesico e prosegue almeno una volta l'anno.

Il professionista effettua un controllo clinico per verificare lo stato delle gengive o la presenza di un'infezione. Un'infiammazione gengivale, chiamata perimucosite, se non trattata in tempo, può raggiungere l'osso e rischia di sradicare l'impianto. Si parla quindi di peri-implantite. Effettua anche un controllo radiologico per monitorare la qualità dell'osso. Infine, esegue una detartrasi per rimuovere ogni traccia di placca e tartaro.

L'implantologia è una tecnica affidabile se praticata da professionisti competenti in un ambiente sterile

