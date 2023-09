Presentazione di Modern Warfare: Zombie

Call of Duty - Presentazione della storia di Modern Warfare: Zombie, benvenuti all'operazione Deadbolt

L'esperienza di Zombi arriva nell'universo di Modern Warfare, con una squadra di operatori di vari paesi che aiuta i componenti della Task Force 141 contro vaste orde di non morti portate da una grande minaccia nemica. Guarda il trailer e immergiti nella storia di quest'enorme esperienza open world che arriverà con Modern Warfare III il 10 novembre.





Con Call of Duty: Modern Warfare III, gli zombi entrano nell'universo di Modern Warfare® per la prima volta nella storia di Call of Duty®. L'esperienza di Modern Warfare Zombi, sviluppata da Treyarch in collaborazione con Sledgehammer Games, è un'esperienza cooperativa che porta i giocatori a fare squadra con altri team per sopravvivere e combattere contro enormi orde di non morti nella mappa di Call of Duty Zombi più grande di sempre.





Guarda il trailer (qui sotto), poi continua a leggere per sapere cosa sta accadendo mentre si scatena il caos: https://youtu.be/caxApWS-Bms





L'ingresso



La scena si apre con una squadra di uomini in tenuta militare che sta per condurre un'incursione notturna in un luogo sconosciuto. Una voce familiare richiede supporto per distrarre la polizia locale, mentre l'unità militare si sposta per fare breccia nella porta posteriore di un hotel. Una volta all'interno, la squadra piazza rapidamente un esplosivo, creando un'apertura nel muro e svelando così le scale che portano a un'area sotterranea. Ciò che il team trova in quella stanza cambia la natura della minaccia in un istante.



La scoperta



Quattro corpi pesantemente decomposti, praticamente impossibili da identificare, sono seduti a un tavolo. Al centro del tavolo c'è uno strano dispositivo che si apre, rivelando due fiale piene di una sostanza attiva. Uno degli aggressori afferra una fiala e si toglie la maschera per osservarla meglio, mostrando così il suo volto: è nientemeno che Viktor Zakhaev, trafficante d'armi ultranazionalista e nemico della Task Force 141. Zakhaev appare allo stesso tempo sorpreso e soddisfatto di aver trovato ciò che il suo team stava cercando.



L'incursione



Dopo aver riposto le due fiale al sicuro in un contenitore, la squadra esce dall'edificio, ma scopre che le forze di sicurezza locali hanno dato l'allarme e che la polizia militare ha inviato rinforzi. Lo scontro a fuoco che ne segue è esplosivo e sanguinoso, e le forze di Zakhaev si ritrovano in netta inferiorità numerica. La battaglia continua e, a parte uno, tutti gli uomini di Zakhaev vengono eliminati. Questo, sotto il fuoco nemico e in condizioni disperate, decide di lanciare una delle sue fiale verso gli avversari, prima di mettersi al riparo nel suo veicolo blindato. Il contenitore si frantuma a terra e quasi subito una densa nebbia viola si diffonde velocemente per le strade, soffocando le forze di polizia e trasformando in pochissimo tempo sia i vivi che i caduti in zombi assetati di sangue.



Zakhaev e il suo compagno di squadra, al sicuro nel veicolo, assistono in prima persona alla trasformazione: uno dei loro compagni rimasti a terra urla e si contorce, con gli occhi di colore rosso, prima di attaccare il sopravvissuto più vicino. Zakhaev sorride, tutt'altro che spaventato: quest'arma è meglio di qualunque altra avrebbe potuto creare.





Le conseguenze



Dopo questi eventi un elicottero si avvicina all'area dell'epidemia, mentre l'ufficiale Kate Laswell e il sergente Johnny "Soap" MacTavish informano un operatore (che non viene mostrato) sulla missione in corso, denominata operazione Deadbolt. Ad accompagnare la squadra c'è il capitano Sergei Ravenov, operatore e specialista di missioni con esperienza in questo tipo di incursioni. A guidare la squadra sul campo, poi, è l'ufficiale Greene. Le informazioni a disposizione del gruppo indicano che Zakhaev stava progettando qualcosa qualche mese prima, ma non c'è certezza di che cosa si trattasse esattamente...Ora stanno per scoprirlo.



Scopri la storia



"Finché non capiremo cosa succede, la priorità è il contenimento. Niente deve entrare e assolutamente niente deve uscire."- Soap



Terminus Outcomes



In questa versione di Zombi, i nemici sono sia vivi che non morti. I vivi fanno parte di Terminus Outcomes, una forza militare privata assunta da Zakhaev come rinforzo. Guidato da un certo Jack Fletcher, il soldato sopravvissuto che si trova accanto a Zakhaev alla fine del trailer, questo gruppo di mercenari non dà alcun giudizio sulle motivazioni o sull'etica dei suoi clienti. Se la paga è buona, il lavoro è loro.



I più esperti nelle vicende degli zombi dell'etere oscuro riconosceranno la sostanza contenuta nelle fiale: si tratta di Aetherium, ora in uno stato altamente arricchito in seguito alla lavorazione di grandi quantità della sua forma cristallina.



Operazione Deadbolt



L'operazione Deadbolt, un piano di emergenza messo in atto dalla CIA, è stata creata in seguito agli eventi epidemici a cui gli agenti di Requiem hanno assistito durante la Guerra Fredda.



All'ufficiale Laswell viene affidato il compito di preparare il piano. L'ufficiale Selma Greene, invece, è la comandante de facto dell'operazione sul campo. Quando la squadra arriva nella zona di esclusione insieme a Soap e Ravenov, sono passate alcune settimane dagli eventi mostrati nella prima parte del trailer.



In qualità di componente della squadra, il tuo operatore si unisce ad altri operatori provenienti da tutto il mondo per contrastare la minaccia della zona di esclusione, il tutto secondo i principi fondamentali dell'operazione Deadbolt: "Niente entra, niente esce".



Modern Warfare: Zombi - Disponibile al lancio



Preparati ad affrontare una quantità di non morti mai vista prima, con i membri dell'operazione Deadbolt che affronteranno compiti difficili e in più fasi e Soap e compagni che cercheranno di impedire a Zakhaev e Terminus di saccheggiare altre risorse. Tutto questo tentando, allo stesso tempo, di contenere l'attuale minaccia, prima che si diffonda fuori da ogni controllo.



Combinando le migliori caratteristiche e i sistemi delle mappe di Modern Warfare con le collaudate funzionalità di base di Zombi di Treyarch, Modern Warfare Zombi presenta una nuova versione di questa popolare modalità di gioco, che verrà lanciata insieme alla Campagna e al Multigiocatore all'uscita di Modern Warfare III.



Preparati a contenere l'incursione in diverse aree a difficoltà crescente, con funzionalità Zombi di base e una vera orda di segreti da scoprire. Ti aspetta un'esperienza survival di estrazione PvE e open world condivisa con altre squadre, insieme a una serie di missioni speciali per la storia. Scoprirai una serie di elementi unici, sfide e filmati per sottolineare i principali sviluppi della storia. Affronta le orde di non morti a partire dal 10 novembre 2023.



