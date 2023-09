Angelo Antonucci (regista e produttore del film 'Goffredo e l'Italia chiamò') e Ekaterina Khudenkikh (produttrice), si rivolgiamo a voi per richiedere una rettifica immediata riguardo alla diffusione di notizie errate che coinvolgono il signor Ubaldo Manuali ed il film 'Goffredo e l'Italia chiamò'.

È con grande sorpresa che apprendono la falsa informazione riguardante la partecipazione del signor Ubaldo Manuali alle riprese del loro film e vogliono sottolineare con fermezza che il signor Ubaldo Manuali non ha mai fatto parte del progetto cinematografico, né è stato mai in contatto o conosciuto in alcun modo.

L' intenzione è quella di preservare l'accuratezza e l'integrità delle informazioni riguardanti il film 'Goffredo e l'Italia chiamò', così come di evitare qualsiasi confusione o fraintendimento riguardo alla sua produzione.

