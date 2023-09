Gigi D'Alessio Tour 2024: Nuove Date Napoletane, Biglietti Esauriti in Record Time

Gigi D'Alessio ha sorpreso i suoi fan annunciando due date aggiuntive per il suo Tour 2024 a Napoli. Le nuove serate si terranno il 14 e il 15 giugno, rendendo il tour ancora più entusiasmante. L'entusiasmo per l'evento è palpabile, con oltre 30.000 biglietti venduti in meno di 24 ore, e sembra che il tutto esaurito sia ormai inevitabile.

Il tour, denominato "Gigi – Uno come Te – L'Emozione continua", prevede cinque serate in totale, e questa decisione segue il successo delle cinque date del tour 2023, tutte esaurite. Il debutto della prevendita è stato un trionfo, riflesso anche dall'enorme interesse che il programma ha suscitato su Rai Uno.

Ma il tour di Gigi D'Alessio non si limita a Napoli. Attualmente in corso, il "Dove c'è il Sole Tour" comprende cinque spettacoli a Palermo, mentre altri momenti salienti includono la sua esibizione nell'Anfiteatro Romano di Verona il 25 settembre, i concerti nei Palasport il 29 settembre al Palasele di Eboli, il 30 settembre e il 1° ottobre al Palaflorio di Bari, e il 4 ottobre al Mediolanum Forum di Milano. Il tour si espanderà anche oltre i confini nazionali, con tappe internazionali previste negli Stati Uniti d'America e in Canada.

Gigi D'Alessio continua a incantare il suo pubblico con un tour straordinario, dimostrando che il suo carisma e la sua musica sono più popolari che mai. Gli appassionati di musica non vedono l'ora di godere di questa esperienza unica e coinvolgente.

