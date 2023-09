Ballando con le Stelle 2023: Sara Croce, la Nuova Star a Ingranare il Passo

La diciottesima edizione di "Ballando con le Stelle," condotta dalla carismatica Milly Carlucci, è in procinto di prendere il via il 21 ottobre e il cast continua a sorprenderci. L'ultima concorrente ufficiale ad essere annunciata è la giovane e talentuosa 'showgirl' Sara Croce, che si unisce al variegato gruppo di partecipanti.

Nata a Garlasco nel 1998, Sara ha coltivato la sua passione per la moda sin da giovanissima, dimostrando un forte interesse anche per l'equitazione e il fitness. Dotata di un'incredibile presenza scenica, Sara è una modella di successo e un'apprezzata influencer. Nel 2017, ha preso parte al concorso di Miss Italia, ottenendo un prestigioso quarto posto. La sua notorietà, tuttavia, è cresciuta notevolmente a partire dal 2019, quando ha fatto una breve ma memorabile apparizione come "Madre Natura" in un episodio di "Ciao Darwin 8" e successivamente quando è stata scelta come "bonas" nel popolare programma "Avanti Un Altro."

Nelle scorse settimane, il nome di Sara è stato associato alla nuova edizione del "Grande Fratello," ma sembra che la venticinquenne abbia deciso di mettersi in gioco nella sfida del ballo di "Ballando con le Stelle." Con un seguito massiccio sui social media, dove conta ben 1 milione di follower, la partecipazione di Sara Croce alla competizione è stata ufficializzata attraverso gli account social ufficiali del talent show.

Sara si unirà a una schiera di concorrenti di grande risonanza, tra cui Ricky Tognazzi, Rosanna Lambertucci, Simona Ventura, Giovanni Terzi, Paola Perego, Carlotta Mantovan e Antonio Caprarica, promettendo di regalare al pubblico momenti di grande emozione e talento nella prossima edizione di "Ballando con le Stelle."

?? Sara Croce si prepara a #BallandoConLeStelle 2023: niente ginnastica, niente preparazione atletica ma scorte di energia solare!@milly_carlucci pic.twitter.com/7tjzC0YD9Q — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) September 20, 2023

Altre News per: ballandostelle2023saracrocenuovastar