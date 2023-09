Guida TV del 19 Settembre: Programmi e Fiction da Non Perdere

Se stai cercando cosa guardare in TV questa sera, abbiamo preparato una guida completa alle migliori trasmissioni e programmi in onda il 19 settembre. Ecco cosa puoi aspettarti:

Rai1, ore 21.25: Il Commissario Montalbano (Fiction)

Nell'episodio di stasera, Montalbano si trova di fronte a una sanguinosa faida tra famiglie mafiose che sembra celare segreti inaspettati. Il Commissario non si ferma alla prima ipotesi.

Rai2, ore 21.30: Speciale TIM Music Awards – La Festa (Musicale)

Una serata all'insegna della musica con alcuni dei più amati artisti italiani. Emma, Diodato, Renga, Nek e molti altri saliranno sul palco per regalare emozioni in un'atmosfera di fine estate.

Rai3, ore 21.20: Chi l’ha Visto? (Attualità)

Il mistero della scomparsa di una quindicenne a Roma e altre storie intriganti vengono esaminate dalla squadra di Chi l’ha Visto?, guidata da Federica Sciarelli. Non mancano gli appelli e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Canale5, ore 21.20: Maria Corleone – 1^Tv (Fiction)

Nel secondo episodio, Maria prende il controllo degli affari di famiglia e si prepara a iniziare una nuova avventura in America. Luca cerca di farla desistere, ma Maria è determinata a continuare la sua scalata criminale.





Italia1, ore 21.20: Tenet – 1^Tv (Film)

Un film di Christopher Nolan che mescola azione e mistero. Un uomo coinvolto in una missione della CIA scopre un mondo di spionaggio e viaggi nel tempo. Sarà pronto a rischiare tutto per salvare vite innocenti?

Rete4, ore 21.25: Fuori dal Coro (Attualità)

Mario Giordano intervista il generale Roberto Vannacci per discutere di sicurezza, immigrazione e altre questioni cruciali. La puntata affronterà anche casi di occupazioni abusive.

La7, ore 21.15: Atlantide Files (Documenti)

Uno speciale con Andrea Purgatori che presenta le sconvolgenti registrazioni delle confessioni del gerarca nazista Eichmann.

Tv8, ore 21.35: X Factor 2023 (Talent)

Il talent show riparte in chiaro con i ragazzi che cercano di conquistare i giudici e il pubblico con le loro esibizioni.

Nove, ore 21.35: Notte al museo 3 – Il segreto del faraone (Film)

Larry torna al museo per salvare la tavola di Ahkmenrah e i suoi amici in un'avventura epica tra New York e il British Museum di Londra.

