Tensioni e Proteste a Roma: Inviato di L'Aria che Tira Coinvolto in Manifestazione Non Autorizzata

In un'incandescente diretta televisiva su La7, Andrea Milluzzi, inviato della trasmissione "L'Aria che Tira" condotta da David Parenzo, si è trovato al centro di una tumultuosa situazione durante una manifestazione non autorizzata a Roma. La protesta è stata organizzata dagli ex percettori del reddito di cittadinanza provenienti dalla Campania e aveva come obiettivo raggiungere Palazzo Chigi.

Nel corso della diretta, Milluzzi è stato letteralmente sommerso dalla folla, che manifestava con veemenza. Si sono verificati momenti di forte tensione, con persone coinvolte in alterchi tra loro. L'inviato ha fatto eco alla situazione dichiarando: "I manifestanti vogliono passare, non vogliono fermarsi qua."

La polizia è intervenuta per cercare di calmare gli animi e spostare i manifestanti dal centro della strada. Milluzzi è riuscito a sganciarsi dalla folla e a ritornare in diretta, segnalando: "Adesso, con grandissima fatica, la polizia è riuscita a far spostare dal centro della strada i manifestanti. Ci sono stati attimi di tensione anche con noi giornalisti, chiamati al grido di venduti e prezzolati appena scesi dall'autobus."

Il traffico nel centro della Capitale è rimasto gravemente compromesso a causa della manifestazione non autorizzata. Milluzzi ha anche informato che altri cinque autobus da Napoli erano attesi con ulteriori manifestanti. "Cinque sono arrivati e cinque ne devono arrivare", ha aggiunto.

Questo episodio potrebbe segnare l'inizio di manifestazioni più intense, che alcuni hanno già definito come l'"autunno caldo". Il conduttore David Parenzo ha commentato la situazione, sottolineando l'importanza di seguire attentamente gli sviluppi futuri. La tensione e l'incertezza continuano a circondare il contesto delle proteste a Roma.

