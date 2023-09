Chiara Ferragni e Fedez adottano Paloma, il cucciolo golden retriever: Scelta che divide i fan

A due mesi dalla perdita di Matilda, Chiara Ferragni e Fedez adottano un nuovo cucciolo, un bellissimo esemplare di golden retriever. Lo scatto in famiglia è dolcissimo, ma il post ha già sollevato polemiche.

A soli due mesi dalla dolorosa perdita di Matilda, l'amato cane di Chiara Ferragni, l'influencer e il suo compagno Fedez hanno preso una decisione toccante. Hanno scelto di accogliere nella loro famiglia un nuovo amico a quattro zampe: Paloma, un cucciolo di golden retriever. La foto condivisa, che li ritrae insieme a Leone e Vittoria, è intrisa di dolcezza, ma ha anche suscitato alcune controversie.

Nel post di presentazione della nuova arrivata nella famiglia Ferragni, Chiara e Fedez scrivono: "Benvenuta in famiglia, Paloma". I bambini sembrano già aver fatto amicizia con la nuova compagna. Paloma è indubbiamente uno splendido esemplare di golden retriever, ma questa scelta ha diviso i fan, alcuni dei quali hanno sollevato delle obiezioni. "È stupenda, ma perché non adottare un cane randagio, altrettanto meraviglioso?" commenta qualcuno. Un altro aggiunge: "Avete perso un'altra occasione per adottare un cane dal canile. Avreste potuto dare un buon esempio a chi vi segue". Fino ad ora, Chiara Ferragni non ha risposto alle critiche, limitandosi a condividere il racconto dell'arrivo di Paloma sui suoi canali social. Ha annunciato solo: "Stiamo per fare una super sorpresa ai bambini". Poco dopo, Marina Di Guardo ha portato Paloma a casa Ferragni, suscitando l'entusiasmo di Leone e Vittoria.

La perdita di Matilda e la diagnosi del tumore

Nel luglio scorso, Chiara Ferragni ha dovuto dire addio a Matilda, la sua fedele compagna degli ultimi dieci anni, una cagnolina che ha avuto un ruolo centrale nella vita e nei racconti social dell'influencer. Matilda aveva sofferto a lungo di problemi di salute. Nel 2020, Ferragni aveva raccontato pubblicamente il ricovero della cagnolina, che era stata curata in una clinica specializzata a Zurigo. Purtroppo, le condizioni di Matilda si sono ulteriormente aggravate negli anni successivi, costringendo la famiglia Ferragni a dirle addio. "In questi tredici anni insieme, sei stata la mia bambina e la mia amica, sempre pronta a farmi compagnia e a farmi sentire amata quando ne avevo più bisogno", ha scritto l'influencer lo scorso luglio. "Mi bastava abbracciarti e sentire il tuo profumo per sentirmi a casa, perché sei stata sempre la mia famiglia".

Altre News per: chiaraferragnifedezadottanopalomacucciologolden